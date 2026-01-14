Muere un joven en un accidente de tráfico en una vía de servicio de la A-92 en Huétor Tájar

Un joven de 25 años ha muerto y otro de 21 ha resultado herido de gravedad este miércoles a primera hora de la mañana cuando sufrió un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la salida de la vía de servicio de la A-92, a la altura del municipio de Huétor Tájar, cuando circulaban en dirección Villanueva Mesía.

De las circunstancias del accidente no hay más detalles ya que, como explican desde el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía, el aviso no se ha recibido como el habitual por medio de testigos, sino por una comunicación directa llevada a cabo por efectivos sanitarios. El siniestro se produjo poco antes de las 8:30 de la mañana. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento del joven y las heridas de otro varón que lo acompañaba, que ha sido evacuado a un centro hospitalario para ser atendido. En el accidente no se han visto implicados otros vehículos.

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, por su parte, ha trasladado el pesar del municipio tras el siniestro, en el que el fallecido es hermano de uno de los dos vecinos de este municipio, de unos 10.600 habitantes, que perdieron la vida el pasado mes de julio en el accidente ocurrido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en unas obras de refuerzo en la antigua Casa Ibarra.

El herido grave, de 21 años, ha sido trasladado a un centro hospitalario, han detallado a Europa Press desde la Guardia Civil, cuyo Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Granada se ha hecho cargo de la investigación del accidente por salida de vía.

En nota de prensa, el 112 ha detallado que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 le informaba de este siniestro que, al parecer, habría ocurrido durante la madrugada cuando el vehículo se ha salido de la calzada y ha colisionado con un árbol en la vía de servicio de la A-92, a la altura del kilómetro 204. Hasta el lugar, además de los servicios sanitarios y los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, se ha desplazado también personal de mantenimiento de la vía.