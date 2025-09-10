Muere un hombre con arma de fuego y el agresor se atrinchera con la esposa de la víctima en Huétor Santillán

Un agente de la Guardia Civil en el lugar de los hechos

La Guardia Civil ha confirmado en la tarde de este miércoles el fallecimiento de una persona en la localidad granadina de Huétor Santillán a consecuencia de un arma de fuego.

Según ha informado el instituto armado, los hechos han ocurrido poco antes de las 15:00 horas de este miércoles en Prado Negro, una pedanía de e Huetor Santillán de apenas medio centenar de habitantes ubicada en la comarca de la Vega de Granada. Los agentes trabajan en estos momentos para detener al presunto autor huído del escenario del crimen, en el marco de la investigación abierta tras lo sucedido.

Además, la Guardia Civil ha confirmado que, tras la muerte por disparo de la víctima, el supuesto autor se ha atrincherado junto a la mujer del fallecido en una casa de un anejo del municipio, habiéndose movilizado más de medio centenar de efectivos, en un operativo en que se han movilizado también Bomberos y Protección Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil en el lugar de los hechos / Antonio L. Juárez / PicWild

Sobre las 19:30 horas se ha desplegado en el lugar la Unidad Especial de Intervención (UEI), la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en operaciones de alto riesgo como secuestros, toma de rehenes, antiterrorismo y protección de personalidades. Según ha podido conocer este diario, los agentes del UEI estaban realizando maniobras por la zona cuando han recibido la alerta.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la víctima ni sobre las circunstancias del suceso aunque la Guardia Civil ha señalado que continuará informando a medida que pueda facilitar más detalles.

(Habrá ampliación de la información)