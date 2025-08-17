Mueren dos trabajadores en un incendio en una fábrica de aceite en Pinos Puente

Tragedia en Pinos Puente. Dos trabajadores de una fábrica de aceite de la localidad han fallecido esta madrugada en un incendio registrado en estas instalaciones. Las llamas, que fueron visibles desde varios puntos del Área Metropolitana de Granada, alertaron a muchos ciudadanos del CInturón e incluso obligaron al Ayuntamiento a desalojar el Festival de Flamenco que se estaba llevando a cabo en ese momento, dentro de las fiestas municipales, por precaución.

Los hechos ocurrieron bien entrada la noche de este domingo en una fábrica cercana a las vías del tren que pasan por la localidad por causas que todavía se desconocen, según han destacado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

Las primeras llamadas, recibidas en el servicio de emergencias sobre las 02:00 horas alertaban del incendio e indicaban que había dos trabajadores que no localizaban. Se movilizó a los Bomberos de Granada, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios para la extinción de las llamas.

Una vez las llamas fueron apagadas, fueron los bomberos quienes encontraron en el interior de la zona afectada los cuerpos sin vida de los dos trabajadores. A primera hora de la mañana los Bomberos han extinguido el incendio, que ha provocado que parte de la nave se desplomara.

El alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, ha calificado de "tragedia" lo sucedido en la madrugada y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos. Uno de ellos era natural de la localidad granadina y otro era oriundo del municipio de Alcalá la Real, en Jaén, a apenas media hora en coche del lugar de los hechos.

El regidor ha destacado la rápida intervención de los Bomberos y de los operativos de emergencias para evitar un mayor impacto del incendio y que sus consecuencias hubieran sido aún mayores. El Consistorio tuvo que proceder de hecho a desalojar el Festival Flamenco, que se celebraba en el recinto ferial, en las proximidades de la fábrica.

El Ayuntamiento de Pinos Puente, que celebra desde este sábado sus fiestas populares, reúne de urgencia en la mañana de este domingo a su junta de portavoces para analizar la situación y decidir sobre la declaracion de luto oficial y la suspensión de las festividades.