La lista con los municipios de Granada que han superado el estado de alarma sin ningún caso de cororavirus

Granada cuenta con medio centenar largo de municipios en los que al coronavirus únicamente se le ha visto por los medios de comunicación. Han cumplido con las estrictas normas marcadas por el estado de alarma y ahora pueden decir que, una vez superada la última prórroga, no han registrado ni un solo caso entre sus vecinos. La mayoría de las localidades en las que la pandemia no ha causado afortunadamente estragos son pequeños pueblos de la zona norte o de la Alpujarra, aunque algunos escapan de esta tendencia. Así, Torrenueva Costa, con 2.682 habitantes, no ha tenido ningún caso. Lo mismo en Cádiar, con 1.453 vecinos, o Darro, que suma 1.599 habitantes. Colomera, por su parte, está dentro del anillo del Área Metropolitana de Granada, una de las zonas más castigadas de Andalucía.

La lista con los municipios en los que no se ha registrado ningún caso según dl Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del Covid-19 en Andalucía a fecha 16 de junio.