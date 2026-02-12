Sierra Nevada pierde el Telesilla Laguna "previsiblemente" para toda la temporada y tiene otros cuatro remontes afectados por el hielo

El temporal está afectando a Sierra Nevada y provocando que una temporada que se antojaba histórica empiece a perder posiciones a causa de las sucesivas borrascas que han supuesto el peor episodio de lluvia congelante desde finales de los años 80. Así, junto a los cierres obligados de las últimas semanas, la estación ha comunicado esta tarde que "la enorme carga de hielo por lluvia congelante ha doblado la torre 23 del Telesilla Laguna, dejando inutilizado el remonte previsiblemente para el resto de la temporada".

Este telesilla es, sin duda, el remonte más damnificado de este episodio, pero es el único que ha quedado inutilizado. Hay otros remontes que también han sido afectados por la meteorogía adversa de las últimas semanas. Así, el cable se la salido de las poleas del telesquí Zayas, que tiene una torre afectada; el Stadium, con seis y que ya ha ha sido reparado; y especialmente el telesilla Monachil, con quince torres y un número de balancines "aún sin determinar", según el balance ofrecido por los responsables de la estación. No obstante, desde Cetursa han informado que es algo que suele pasar y que la normalidad se recuperará en breve.

La estación invernal de Sierra Nevda afronta uno de sus momentos más duros. Al respecto recuerda lo ocurrido en febrero de 1989, cuando tres pilonas del telesilla Stadium "se doblaron por su base, así como la estación inferior del telesquí Borreguiles I". Aun así, la estación tiene la previsión de apertura para este viernes a las 9:00 horas, aunque "en función de las condiciones meteorológicas y de los trabajos de acondicionamiento de remontes (desbloqueo por hielo y recolocación del cable por descarrilamiento en remontes)".

En caso de hacerlo, desde Cetursa se recomienda no esquiar fuera de pistas balizadas por eiesgo alto de avalancha (4/5), y no está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.

Revisión extraordinaria

Precisamente, hace unos días, el departamento técnico de Cetursa Sierra Nevada, de la mano de una empresa externa especializada, anunció que a partir de este jueves se iba a realizarar una revisión extraordinaria a los cables de los tres remontes más afectados por la cadena de fuertes temporales de las útlimas fechas que ha condicionado la explotación de la estación de esquí granadina en las últimas dos semanas.

Aunque han sido cinco los medios mecánicos cuyos cables tractores han acabado fuera de la línea de poleas y balancines, serán tres los telesillas que serán sometidos a una prueba electromagnética para descartar daños que pudieran comprometer la seguridad de trabajadores y usuarios. Se trata de los telesillas Monachil, Virgen de las Nieves y Laguna, cuyos cables, una vez descarrilados, han pasado días enterrados en nieve y hielo. Para empezar, se procederá a la limpieza de los cables –con hielo por lluvia engelante–, y luego serán recolocados en las torres para, finalmente, la empresa especializada los someterá las pruebas electromagnéticas.

Los otros dos remontes con el cable fuera de la línea son el telesilla Stadium y el telesquí Antonio Zayas.

El descarrilamiento del cable en un remonte de Sierra Nevada se produjo tras un fuerte episodio de lluvia gélida y viento. Cuando el hielo se adhiere al cable, éste aumenta su superficie de exposición al viento, y el empuje de rachas superiores a los cien kilómetros por hora lo saca de los balancines hasta caer a los caza-cables, donde se encuentras las varillas de seguridad. La persistencia de los vientos muy fuertes, como ha ocurrido estos días, lo descabalga completamente al suelo.