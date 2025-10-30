Varias personas resultan heridas por una deflagración de gas en una vivienda de Atarfe

Los Bomberos de Granada rodean la vivienda en la que se producido una explosión de gas en Atarfe

Una deflagración de gas ha provocado la intervención de los servicios de emergencia en la localidad granadina de Atarfe en la tarde-noche de este jueves. Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía a este diario, el suceso se ha producido en torno a las 20 horas en un bloque de viviendas de dos plantas situado en la calle República Dominicana, donde un menor y dos adultos han resultado heridos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Granada, servicios sanitarios, agentes de la Policía Local de Atarfe y la compañía suministradora de gas.

El mando de la dotación de bomberos del Ayuntamiento de Granada, Ángel Ellón, ha informado que en primera instancia ha acudido al lugar de los hechos una dotación que estaba atendiendo otra intervención en la zona. "A su llegada, lo que se han encontrado es un fuego totalmente desarrollado en el segundo piso".

La vivienda afectada por la deflagración / Antonio L. Juárez

Además, durante las labores de extinción y de rescate un bombero ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario. "En principio estaba en perfecto estado, simplemente heridas leves", ha puntualizado Ellón.

Acto seguido, los Bomberos han realizado labores de refresco, han cortado el gas, la electricidad y han extinguido el fuego definitivamente.

Según el mando hay indicios que apuntan a una explosión por un escape de gas natural.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha aclarado que tres pacientes han resultado heridos con quemaduras, junto con el mencionado miembro del servicio de extinción de incendios y salvamento, que ha sufrido una lesión por la caída de una estructura.

Otras dos personas han sido atendidas en el lugar con crisis de ansiedad y lesiones de carácter leve.

Uno de los Bomberos de Granada trabaja en el lugar de los hechos / Antonio L. Juárez

Además, alrededor de una veintena de vecinos de seis viviendas han sido desalojados del bloque afectado por el incidente. Protección Civil ha comunicado que esta noche dormirán fuera de sus domicilios. Por este motivo, el Ayuntamiento de Atarfe ha proporcionado habitaciones en dos hoteles del municipio para aquellos que no puedan quedarse en casas de otros familiares.

Los vecinos permanecerán fuera de sus domicilios hasta que se determine si el bloque de viviendas afectado ha sufrido daños estructurales.