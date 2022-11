Una plataforma ciudadana recoge firmas para solicitar una moratoria al parque eólico de la Costa y el Valle de Lecrín

El incendio declarado en septiembre en Los Guájares mantuvo en vilo a multitud de personas de toda la provincia que observaban atónitas y con preocupación cómo el fuego iba arrasando todo a su paso. Una preocupación que motivó que un grupo de cinco mujeres – 3 de Albuñuelas y 2 de Restábal- creasen la Plataforma ciudadana Valle de Lecrín, Los Guájares y Vélez de Benaudalla. Ahora, acompañadas de cerca de medio millar de miembros, han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul una moratoria al gran parque eólico proyectado en gran parte de la zona quemada.

Tienen mucho que perder y les preocupa el futuro "incierto" de reforestación que le espera a la zona afectada, y temen que el megaproyecto de molinos eólicos, placas fotovoltaicas y la central hidroeléctrica que está proyecta en esta parte de la provincia, desemboque en una pérdida irreparable del paraje natural, además del perjuicio que supondría para la agricultura y el turismo de la zona.

Una de las integrantes de la Plataforma, Miriam Durán, explica a Granada Hoy que todo se gestó tras asistir a la charla de unos profesores de la Universidad de Granada en Dúrcal donde conocieron en profundidad en qué consistía los tres parques eólicos y la central hidroeléctrica reversible proyectada en la zona afectada por el incendio. "En ese momento surgió la idea de solicitar una moratoria al proyecto, queremos que frenen y se lo reconsideren, no que pongan molinos en cualquier parte. Estamos a favor de que hay que potenciar las energías renovables, pero no en cualquier lugar y a cualquier precio".

"Nuestra demanda real es que reforesten la zona afectada, no queremos perder nuestro paraje natural, es uno de los pocos pulmones verdes que quedan en la provincia y es nuestra seña de identidad", señala Durán mientras cuenta que están realizando unos escritos para entregarlos en los cinco ayuntamientos afectados para "pedir les que se adhieran a nuestra reivindicación". Aunque lamenta que en algunos casos saben que van con el no por delante, "vivimos en pueblos pequeños y todo se comenta, y sabemos que varios alcaldes están a favor de los parques eólicos".

Al hilo, añade que en la sierra de Albuñuelas ya hay varios parques eólicos en funcionamiento, "estamos de acuerdo en que generan riqueza y trabajo para el pueblo, en eso estamos de acuerdo, pero una cosa es donde están ahora mismo, que es una sierra muy extensa y donde quieren ponerlos ahora".

Señalan que es importante que los ayuntamientos se acojan a la iniciativa legislativa municipal presentada hace algunas fechas por distintos consistorios andaluces al Parlamento de Andalucía para solicitar una moratoria que permita paralizar los distintos procedimientos puestos en marcha hasta que se elabore un Plan de Transición Energética.

Los proyectos

Tres parques eólicos y una central hidroeléctrica en la que estaría trabajando tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Transición Ecológica que se encontrarían en fase de información pública y que están promovidos por el grupo empresarial Villar Mir.

Son Mizán, Vico y Zaza, tres grandes instalaciones con cinco aerogeneradores cada una con potencias unitarias de 5 megavatios, respectivamente, además de una infraestructura para la evacuación de la potencia eléctrica generada hasta un punto de conexión gestionado por Red Eléctrica Española, y estableciéndose el punto de conexión en la subestación SE Saleres.

En el estudio de impacto ambiental, al que ha tenido acceso Granada Hoy, se expone que el parque eólico proyectado en Pinos del Valle sería el más cercano al núcleo de población, y se estudian distintas vías de evacuación.

Además, expone que la zona de estudio estaría dentro del ámbito de Zonas de protección para alimentación de aves necrófagas de interés comunitario, y próximo al área prioritaria para las aves, en el sector de las Sierras Prelitorales de Granada, de forma crítica para el águila real y las rapaces rupícolas. Motivo por el que estaría contemplada la instalación de varios dispositivos salvapájaros.

Una vez montados y en funcionamiento estos grandes parques eólicos, que se espera que generen una producción neta de 225.000 MWh al año durante su fase de funcionamiento, se estima que estén en funcionamiento hasta un máximo de 30 años, posteriormente tendrá una fase de cese y desmantelamiento, por lo que se iniciará la recuperación de los terrenos utilizados. En este caso, se tendrá en cuenta el entorno social, ecológico y paisajístico, así como su carácter ganadero.

Aseguran en el estudio que el impacto será mínimo, y no generará peligro alguno para la vegetación de la zona, al tratarse de vegetación común, y exponen que probablemente aumente la calidad ambiental de la zona, aunque proponen una serie de medidas para restaurarlo que pasa por la siembra de una mezcla de semillas de especies herbáceas y arbustivas, así como otras que combinen distintos sistemas radiculares para facilitar la sujeción al suelo.

Por otra parte, inciden ven que la puesta en funcionamiento de estas nuevas instalaciones supondrá beneficios socioeconómicos positivos para los vecinos de la comarca. Se revitalizará la zona con energías renovables, creación de empleo, efectos positivos fundamentados en el desarrollo urbanístico, así como la mejora de conexiones y el incremento de la seguridad vial. En relación a los posibles efectos negativos que pudiesen ocasionar sobre el turismo rural y de naturaleza, muy presente en la zona, aseguran que no se contemplan al no producirse afecciones directas sobre los espacios protegidos, al igual que no hay indicios de que la presencia de parques eólicos afecte al turismo en España.