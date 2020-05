Las playas de Granada en las que se permitirá el baño en la fase 2

La Costa de Granada, en fase 1, no permite todavía el baño. Cuando la provincia pase a fase 2 los ayuntamientos del litoral podrán determinar cómo se regula la ocupación de las playas. En este sentido, en la fase 1 ya se han decretado ordenanzas y bandos para ordenar el uso de estas zonas.

Motril

El Ayuntamiento de Motril reguló una de las actividades que sí se pueden hacer en la fase 1: la pesca deportiva y recreativa en la zonas de baño del término municipal. Se prohíbe la práctica en las zonas de baño de la pesca desde la orilla y la submarina desde las 9 hasta las 22 horas mientras dure la crisis sanitaria.

"Esta decisión se ha adoptado después de que la provincia de Granada haya entrado hoy en la fase 1 del proceso de desescalada y teniendo en cuenta que la pesca deportiva es muy habitual en las costas motrileñas", especifica el comunicado. El Ayuntamiento reconoce que ha "constatado que el seguimiento masivo de las actividades permitidas ha provocado comportamientos que dificultaban el cumplimiento de las medidas obligatorias de seguridad impuestas o recomendadas para la contención del Covid-19". Esto es, la distancia social.

Almuñécar

Mediante un bando del pasado 14 de abril se recuerda" que no está permitido el uso de las playas". El 2 de mayo en otro bando el Ayuntamiento recuerda "que están permitidos los deportes acuáticos pero no estápermitido el baño recreativo". El uso de las playas debe restringirse únicamente a la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros, así como los paseos", indica el Consistorio.

Salobreña

El Ayuntamiento de Salobreña autoriza la pesca deportiva desde la orilla y submarina en las playas desde las 22:00 horas hasta las 09:00 de la Villa así como los paseos por la arena. Se puede caminar por la arena pero continúa prohibido el baño así como la permanencia sedentaria y el uso de elementos asociados al baño como toallas, sillas o sombrillas y similares.

Torrenueva

También prohíbe la práctica de la pesca desde las 9:00 hasta las 22:00 horas. Se pide no compartir los utensilios de pesca, llevar la licencia en vigor y dejar el espacio utilizado limpio. Será en la fase 2 cuando se regule el baño en este municipio.

Gualchos Castell de Ferro

El Ayuntamiento ultima en estos días el Plan de Contingencia de playas para este verano. "Nuestra prioridad es tener unas playas seguras". En la fase 1" se permite la pesca deportiva y la caza, así mismo en playas se permiten los paseos y los deportes acuáticos individuales. Se recuerda que la playa sigue cerrada al baño y para tomar el sol".