La Policía Nacional entra en dependencias del Ayuntamiento de Granada por el caso de las oposiciones en la Policía Local

Granada/Un grupo de la Policía Nacional ha entrado esta mañana en las intalaciones de la Policía Local de Granada en la Huerta del Rasillo siguiendo la investigación del presunto caso de amaño en procesos de selección de personal en el que supuestamente está implicado el jefe de la Policía Local de Granada y otros agentes de la capital. Un registro que se ha extendido a Mondragones donde está el área de Personal y de Informática.

Según ha podido saber este periódico, desde primera hora de la mañana hay una docena de agentes de la Policía en las instalaciones del Rasillo actuando como policía judicial y están solicitando documentación y ordenadores en una labor de registro. Hasta el lugar ha acudido también propio jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, a instancias de los propios agentes de la Policía Nacional, que le han requerido para que esté presente en el registro ya que estaba de permiso esta semana. Subdelegación del Gobierno confirmaba poco después que era la UDEF la que entraba aunque también había furgones de la UIP (Unidad de Intervención Policial) y agentes de la UDYCO.

Esta situación de registro llega después de que salieran a la luz hace unas semanas grabaciones de audio publicadas por el diario nacional The Objective sobre un presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local de Albolote con intervención de agentes de la Policía Local de Granada, principalmente el jefe policial, y que se denunciara también que afectaba a procesos selectivos en Granada. Albolote suspendió las oposiciones tras llevar el caso a la Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada abrió primero un procedimiento reservado interno para aclarar la situación, que sigue abierto, y días después anunció que llevaba a la Fiscalía datos y un audio sobre las posibles irregularidades, pero aludiendo a un procedimiento de selección de personal de 2022. Una denuncia a Fiscalía que se amplió por parte del Ayuntamiento, que llevó todo: los audios conocidos en prensa sobre el procedimiento actual en Albolote que implica a personal actual del cuerpo y un audio posterior sobre un procedimiento de 2022.

Esas diligencias que han llevado al registro de este martes se abren sobre todos los agentes implicados en esos audios, incluído el superintendente, y se remonta al año 2019 menos para uno de ellos, que se hace a partir de 2024. Y por ahora, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos y lo que se dirima, los miembros afectados de la Policía Local de Granada siguen en su puesto.

El caso, según confirma Subdelegación y la propia Policía Nacional, está bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen muchos más detalles.

Fiscalía unifica las denuncias de Albolote y Granada y las envía al juzgado

Desde Fiscalía aseguran que recibieron dos denuncias de los ayuntamientos de Granada y de Albolote y que al ser los mismos hechos se unificaron y se ha dado traslado al juzgado que inició la investigación, el de Instrucción 4, que ya estudia los hechos denunciados en su día por The Objective con unos audios en los que se escucha cómo supuestamente el jefe de la Policía Local de Granada habla con un miembro del tribunal de las oposiciones de Albolote para que se favorezca a un candidato. Después se han ido conociendo otros audios a través de los medios en los que se implica en este presunto amaño a más agentes.

Tras conocerse los hechos, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha informado que la Policía Nacional estaba recabando información sobre lo conocido en las últimas semanas. "Nos parece muy oportuno y por eso este equipo de Gobierno denunció hace pocos días unos audios que habían llegado al Ayuntamiento relacionados con un proceso del año 2022 y por las diligencias y registros que se están practicando entendemos que está relacionado con esta denuncia y también con los audios que algunos medios han publicado relacionados con otras oposiciones y con otros procesos selectivos en municipios como Pulianas o Albolote". Alude a 2022 por un audio que recibieron hace unos días de aquella época en el que también se cuestiona un proceso selectivo. Pero la denuncia del Ayuntamiento, según confirma Saavedra, incluye todos los audios conocidos de procesos recientes y este antiguo. Y además de por si hay alguna situación constitutiva de delito en lo mismos, también por vulneración de derechos al ser grabados en dependencias municipales.

"Nos alegramos de que la justicia actúe, por eso abrimos esa información reservada y por eso también ampliamos la denuncia y la información que teníamos a la Fiscalía con todos los audios e información que se ha estado publicando en diversos medios de comunicación", ha dicho Saavedra, que expresa la "máxima colaboración" por parte del Ayuntamiento ya que quiere que se "esclarezcan los hechos y que el que haya hecho algo que no se ajuste a la legalidad que lo pague y nosotros mismos por eso hemos denunciado todo lo que ha llegado a nuestro poder, todo lo que se ha publicado, especialmente con ese audio relacionado con el proceso de 2022", insiste Saavedra, "y con la información que se ha publicado en medios digitales relacionados con otros procesos muy antiguos de este ayuntamiento y también con los procesos en los que funcionarios municipales han participado en otros procesos como puede ser Pulianas o Albolote", ha dicho.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha dicho esta mañana a preguntas de los periodistas que son registros por parte de la UDEF y de la comisaría provincial de Granada "realizados con autorización judicial en distintas dependencias de la Policía Local por las denuncias respecto a las oposiciones de acceso a la policía local", ha asegurado.

Por otro lado, esta mañana, en comisión de Personal, el concejal Vito Epíscopo ha explicado que el proceso de promoción de intendente en la Policía Local de Granada sigue adelante a pesar de que sindicatos y oposición habían pedido que se paralizara hasta que se esclareciera la situación. Y ha dicho que se va a poner en marcha un grupo de trabajo con sindicatos para analizar todos los procesos de selección de personal y que no pasen cosas como esta.

Lo que ha decidido el Ayuntamiento es mantener ese procedimiento pero al quedarse sin presidente ni vocales del tribunal, han nombrado a uno nuevo acudiendo a intendentes de Málaga, Sevilla y Jaén, por lo que hay un cambio de fecha en el proceso selectivo, fijado para el 7 de marzo.

Sobre la información reservada abierta por el Ayuntamiento, no ha dado novedades y se remite a que esté concluida.

También se ha manifestado sobre el caso el presidente de la Diputación provincial, Francis Rodríguez, que ha defendido que "hay que dejar trabajar a la justicia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que si hay responsabilidades se diriman en el juzgado, que es lo lógico". "Entendemos que es un escenario que no gusta a nadie, que viene de atrás, y que el equipo de gobierno se ha encontrado, pero estoy convencido de que Marifrán está haciendo también lo mejor que puede, que es colaborar con la justicia, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, y estoy convencido de que muy pronto verá todo la luz. Y si ha habido algo que no se haya hecho bien, pues esa persona tendrá que asumir las consecuencias", ha dicho Rodríguez, que muestra su "respeto a todas las personas que estén siendo investigadas. Hasta que no declare el juzgado no debemos precipitarnos", dice.