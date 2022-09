Los populares de Granada se proponen duplicar el número de alcaldías, ganar la Diputación y solucionar el problema del agua

Con la ilusión de conseguir duplicar el número de alcaldías, lograr el mandato de Granada capital y la Diputación, los populares granadinos han iniciado en Almuñécar un curso político marcado por la ilusión y las ganas de trabajar para conseguir reeditar los resultados históricos logrados en las anteriores elecciones autonómicas por el Partido Popular andaluz. Un inicio del curso político y en el que los populares han vuelto a escoger la Costa Tropical para dar el pistoletazo de salida a esta nueva etapa que trae consigo el final del verano y que ha contado con el respaldo del presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno que les ha pedido que sean exigentes con ellos mismos y que no decepcionen a sus vecinos para poder lograr el objetivo final, que no debe de ser otro que conseguir unos resultados "satisfactorios".

El dirigente, que ha clausurado en Almuñécar la Escuela de Alcaldes del PP de Granada, ha considerado que para conseguir el objetivo de ganar las elecciones lo primero que hay que hacer "es creérselo" y movilizarse para "dar a conocer el mensaje" y, sobre todo, hacer "mucho trabajo con ilusión", no teniendo "derrotismo", porque "entre todos podemos hacer muchas cosas". Uno de los principales temas abordado y reivindicados por los populares granadinos ha sido el tema del agua, algo que el presidente popular ha considerado como un tema de Estado, por lo que ha pedido a Sánchez que reprograme los fondos europeos Next Generation para utilizarlos contra la sequía, y que establezca una reunión entre ambas administraciones en el que se aborde un "cronograma" con las necesidades reales de Andalucía, así como las inversiones necesarias para llevarlas a cabo.

"Si no nos escucha que sepa que no vamos a parar de pedir lo que es justo para Andalucía, Granada y la Costa Tropical", ya que "si para Alemania es muy importante el gas, para Andalucía es trascendental el agua", motivo por el que en la pasada legislatura movilizaron cerca de 1.500 millones de euros en políticas hidráulicas e impulsarán 300 obras de interés general. Además, ha recordado que mientras que la administración andaluza ha invertido 141 millones de euros teniendo tan solo el 33% de competencias en materia hidráulica, el Gobierno central "solo ha invertido nueve millones de euros", lo que muestra "la falta de sensibilidad" de un Ejecutivo que "no es capaz de entender la importancia del agua".

El presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha puesto en valor los "grandes equipos humanos" con los que cuenta la formación en la provincia capacitados para recuperar la Diputación de Granada, el ayuntamiento de la capital y para seguir sumando más alcaldías el próximo mes de mayo y los ha emplazado a continuar en la calle siendo el partido de la gente ofreciendo soluciones. "Ser la solución que no el problema", algo que se consigue con "ilusión, cercanía, diálogo, sentido común y moderación".

Por su parte, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha indicado que en Almuñécar y la Costa Tropical hay asuntos por resolver, remarcando infraestructuras pendientes del Gobierno central como la Presa de Rules, el Corredor del Mediterráneo o el tren Granada- Puerto de Motril o los espigones en la Costa. Mientras que "la Junta ha desempolvado algunos que había en los cajones y sobre todo ha puesto voluntad política por resolver asuntos pendientes".

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha reclamado una solución para uno de los problemas más acuciantes que tiene la zona. "Los almuñequeros hemos hecho el sacrificio de uno de los pueblos con más pujanza y valor de Andalucía, pero tenemos un freno que está asfixiando a uno de nuestros tejidos más importantes: la falta de agua para regar nuestros tropicales".

Ruiz Joya ha remarcado que en el municipio "el 90% de los pozos están salinizados, mientras millones de litros se vierten todos los días al mar. Hoy mismo hemos firmado un decreto para intentar paliar este desastre", y le ha pedido a Moreno que además de pasar a la historia "por ser el mejor presidente de la Junta, sea también el presidente que encabezó nuestras reivindicaciones y consiguió que el agua llegara a nuestro campo".