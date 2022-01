La provincia de Granada recibe a los Reyes Magos en la noche más ilusionante del año

Ya sea a pie, a lomos de caballos, estáticas o subidos en esquíes, los Reyes Magos recorrieron en la noche de ayer hasta el último rincón de la provincia de Granada, que durante unas horas vivió la magia de las tradicionales comitivas reales que de diferentes formas vivieron la noche mágica. Municipios que de esa forma recuperaban los tradicionales desfiles, aunque eso sí, adaptados a las circunstancias sanitarias del momento.

Unos Reyes de Oriente que repartieron en algunos casos caramelos, confeti o regalos, pero sobre todo mucha ilusión, a los miles de niños que, entre nervios por ver a sus majestades y por mantener la distancia de seguridad lo mejor posible, se concentraron en los distintos municipios para pedir los regalos de última hora o asegurarse que sus peticiones habían sido oídas. Ana, una niña de Motril, aprovechó que visitaron el Ayuntamiento para recibir la llave de oro de la ciudad y un salvoconducto para poder recorrer todos los rincones del municipio sin ningún problema, para entregarle personalmente su chupete a modo de promesa para no utilizarlo más y como presente para que no se olviden de ella en esta noche especial.

"Nos hemos portado muy bien", aseguraron Pablo y Valentina, dos hermanos mellizos de 7 años que esperaron impacientes para ver a su rey favorito, Melchor, y pedirle que no se olvidase de su pista de coches, álbum de cartas o el castillo de My Little Pony. Sus padres entre risas aseguraron que "seguro que algo de eso llega, pero tienen que acostarse temprano para que no pasen de largo".

En la Alpujarra, la comitiva real paseó, entre otros sitios, por las calles de Trevélez, donde montados en caballos saludaron a los niños que aguardaban desde sus casas, o en las distintas calles para ver al cortejo, tras regalarles mantas a los más mayores del municipio.

Los esquiadores más jóvenes de Sierra Nevada los recibieron por la pista iluminada de El Río hasta Pradollano, donde los niños de 14 clubs formaron filas para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar deslizarse con esquíes y tablas de snowboard.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue la mascarilla, desde los distintos consistorios se pidió en numerosas ocasiones que los asistentes fueran bien protegidos para evitar rebrotes de la pandemia. Algo que en Cúllar Vega se tomaron al pie de la letra y los Reyes Magos se hicieron una PCR antes de iniciar el cortejo para asegurarse de que todo estaba en orden. Y es que, pese a que los más pequeños intentaron cumplir con todas las medidas establecidas, ni las mascarillas consiguieron desdibujar la sonrisa de sus caras ni el brillo de sus ojos en la noche más mágica del año.

Una noche que algunos niños de Guadix no olvidaran tras presenciar como uno de los Reyes Magos se caía desde la parte superior de la carroza, rompiéndose una muñeca. Un incidente que desde la organización intentaron solucionar rápidamente trasladando al accidentado al Hospital y sustituyéndolo por otro.

En Purchil los de Oriente fueron más tecnológicos y facilitaron a los vecinos su ubicación por GPS para asegurarse que supieran donde se encontraban en cada momento, y así evitar aglomeraciones en sitios estratégicos. Por otra parte, en Montefrio fueron tres las mujeres encargadas de meterse en la piel de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Marina, una niña de 6 años de Torrenueva Costa, visitó la cabalgata estática en el recinto del colegio Pío XII junto a su madre, para entregarle la carta de última hora y recibir una bolsa de chucherías de manos de los propios Reyes, mientras esperaba a su padre para ir a verlos a Motril. Su madre, indicó mientras la pequeña asentía, que "como son mágicos, están en todas partes a la vez, por eso podemos verlos aquí tranquilamente para darles la carta y hacernos una foto y después vamos con los abuelos a Motril y los vemos tirando caramelos".

En algunos puntos de la provincia había previsión de lluvia, y los más mayores miraban cada dos por tres al cielo con la esperanza de que el agua no hiciese acto de presencia hasta haber finalizado los distintos recorridos. Un tiempo lluvioso que en el litoral granadino no hizo acto de presencia y permitió el disfrute de todos los asistentes en las respectivas cabalgatas para gozo de los pequeños que pudieron ver, este año sí, a los Reyes en directo tras la larga espera sufrida durante la pandemia.

Tras los cortejos, no faltaron personajes como Bob Esponja, la patrulla canina o Tadeo Jones que al ritmo de canciones como 'El burrito sabanero' o 'Ya vienen los Reyes Magos' hicieron que los más pequeños de la casa viviesen con ilusión una noche de Reyes, casi como las de antes.