La provincia de Granada registra tres seísmos en dos horas durante la madrugada del domingo

Los puntos en los que se han registrado los seísmos

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en apenas dos horas en la madrugada de este domingo tres terremotos de baja magnitud con epicentro en las localidades granadinas de Otívar y Cacín, así como en la zona del Mar de Alborán Norte.

El primer temblor se ha producido a las 03.32 horas en el este de Otívar, a una profundidad de 40 kilómetros y con una magnitud de 2.5 en la escala mbLg, según los datos del organismo estatal consultados por este diario.

Posteriormente, a las 03.54 horas, se ha detectado un segundo seísmo en el sureste de Cacín, también en la provincia de Granada, con una magnitud de 2.3 y epicentro a 18 kilómetros de profundidad.

El último de los eventos registrados en esta secuencia ha tenido lugar a las 04.59 horas en la zona de Alborán Norte, con una magnitud de 1.6 y una profundidad de 34 kilómetros.

El área metropolitana de Granada es una zona con actividad sísmica recurrente, y, aunque se ha tratado de un movimiento leve, algunos residentes de la zona podrían haberlo sentido de forma moderada. Hace apenas cuatro días se registró otro seísmo de magnitud 1,5 en la escala de Richter en Jayena.

Por el momento no se han reportado daños personales ni materiales.