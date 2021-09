“El proyecto de la senda del litoral de la Costa de Granada se presenta esta semana en busca de fondos europeos”

María José Sánchez se convirtió el 12 septiembre del 2019 en la primera alcaldesa en ser investida como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en los 26 años de funcionamiento de este organismo. Y lo hizo con el propósito de conseguir el consenso más allá de intereses personales y partidistas en temas trascendentales para la comarca. Sus prioridades pasan por hacer realidad las depuradoras que faltan, conseguir que el agua de la Presa de Rules llegue a toda la comarca, luchar contra la despoblación de los municipios más pequeños, apoyar los sectores del turismo, la agricultura, pesca e industria, la gestión de los residuos agrícolas, entre otros objetivos.

-¿Cómo valora estos primeros dos años de mandato al frente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa?

-La pandemia nos hizo reformular todos los proyectos. Pusimos en marcha iniciativas para favorecer a los sectores que más la estaban sufriendo. Se desarrollaron diferentes servicios para los usuarios de playas, como una aplicación para en la que se conocía los aforos de en tiempo real... Con la Consejería de Salud se hicieron analíticas a las aguas residuales para así poder predecir un posible rebrote de coronavirus. Pese a todo, se incrementaron las partidas destinadas a los patrocinios, priorizando los temas de ámbito social. Ya en este año se están retomando todas las actividades y se ha puesto en marcha durante el verano un programa de animación y deporte en playa. Se ha patrocinado eventos y se han retomado las inversiones en el ciclo integral del agua.

-¿Era lo que esperaba cuando se puso al mando de la Mancomunidad?

-Nadie se esperaba una pandemia mundial, así que no, pero el trabajo que hay detrás de Mancomunidad sí que lo conocía, pues soy vocal desde el 2003. No podemos olvidar que somos un ente que agrupa a municipios que tienen unos intereses comunes, pero que los quieren desarrollar de forma diferentes, por lo que procuramos coordinarlos. Por ejemplo, a nivel turístico hemos intentado llevar una coordinación comarcal para desarrollar proyectos que vinieran bien para todos. Hemos ahondado más en el turismo de congresos o realizando Famtrip con agentes de viajes para promocionar el destino Costa Tropical. Hemos intentado liderar y alcanzar un consenso con todas las fuerzas políticas para temas tan importantes como las conducciones de la presa de Rules o la conexión ferroviaria entre Granada y Motril. Ahora estamos preparando un proyecto para solicitar ayudas europeas para desarrollar la senda del litoral de la Costa, que lo colaboramos y coordinamos junto con Diputación, para desarrollarlo a lo largo de la comarca.

–Hablando de desarrollo, uno de sus objetivos era dar mayor protagonismo a las poblaciones pequeñas. ¿En qué punto está?

–Hay que seguir trabajando. Es una comarca muy heterogénea. Conviven la capitalidad de Motril, un núcleo de 60.000 habitantes, con otros de 400 o 500. Las Administraciones debemos hacer una discriminación positiva hacia los pueblos pequeños. El ciclo integral del agua es una muestra de ello. Vivas donde vivas, pagas lo mismo por un servicio público. Prestar el servicio en unas zonas pueden ser más barato que en otras, pero el ámbito de solidaridad hace que un vecino de Jete reciba la misma calidad en el servicio que una persona que viva en el centro de Motril o de Almuñécar. Desde las Administraciones tenemos que hacer políticas que cohesionen el territorio y conseguir que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

–¿Qué proyecto es el más destacado de los ya realizados?

–La mejora que se está realizando en el servicio del ciclo integral del agua y, por otro lado, la cohesión y la fortaleza, ya que como Costa Tropical, independientemente del color político, se está intentando liderar proyectos que son supramunicipales y de interés general para toda la comarca. De las políticas que estamos desarrollando destacaría la de ayudar a los comercios, aunque aún no se han alcanzado los resultados que queríamos.

–Y para los próximos dos años, ¿qué hay en mente?

–Hay diferentes proyectos que queremos realizar con fondos europeos. Entre ellos sigue estando un paquete de inversiones que mejore el Ciclo Integral del Agua para toda la comarca, así como otros de ámbito cultural o turístico que esperamos poder desarrollar. También estamos solicitando ayudas para la puesta en marcha de la senda del litoral. Además, seguiremos ampliando la cobertura a los agentes sociales que están desarrollando diversas actividades, pues son la base social que tiene un pueblo para revitalizarse y que su vida social y cultural no muera.

–¿En qué punto está el proyecto de la senda del litoral?

–Estamos buscando y trabajando en fuentes de financiación. El documento está consensuado en una mesa de trabajo que se realizó, a parte de los servicios técnicos que se contrataron para ello, y se contó con el Servicio Provincial de Costas. Desde la Diputación y la Mancomunidad se mantienen reuniones continuas para ver cómo se puede financiar. Hay algunos tramosque a día de hoy ya están hechos gracias a la financiación de los propios ayuntamientos o del Servicio de Costas, pero ahora nos hace falta conseguir el tramo completo. La senda del litoral tiene un añadido turístico, ya que se conectará con la Alpujarra, el Valle de Lecrín e incluso con el Geoparque de Granada. Por eso ahora mismo estamos en búsqueda de financiación. Esta semana se presenta en un programa europeo para ver si nos financian parte de ella.

–Para realizar los proyectos, ¿ha tenido el apoyo esperado?

–Sí. De los ayuntamientos hemos encontrado el apoyo necesario, igual que nosotros estamos abiertos a sus propuestas que redundan en el beneficio de la comarca. Somos una administración que puede dedicarse exclusivamente para lo que se creó o ampliar los objetivos, compromisos y desarrollar un trabajo que nos demanden los ayuntamientos. A nivel institucional hemos dado pequeños pasos, por ejemplo, con las conducciones de Rules, que el Gobierno de España se ha comprometido tanto al desglosado 9 como al 3, creo que es un avance. Respecto al Plan Estratégico del Litoral, que pretende realizar el Ministerio de Medio Ambiente, también se van dado pasos, como los espigones de Motril y Salobreña, que han pasado ya la tramitación ambiental. En Albuñol se está haciendo la regeneración del litoral. Con la Junta de Andalucía, mantenemos una buena relación y seguimos negociando proyectos, fundamentalmente de tipo medioambiental. Somos una de las comarcas donde más proyectos se han puesto en marcha en temas de depuración y eso es fruto de una buena comunicación.

–¿Se podría convertir Mancomunidad en un interlocutor de los problemas con la presa de Rules?

–Creo que sí, y así lo hemos hecho. En las reuniones que hemos tenido con el secretario de Estado he estado yo personalmente como representante de la comarca, a parte también de los regantes, o sea que estamos cumpliendo con nuestro papel de representar a las administraciones locales de la comarca para defender los intereses de nuestros agricultores y de cualquier colectivo. Independientemente de quien la gobierne, en la Mancomunidad estamos todos los ayuntamientos de la comarca y en eso es una ventaja porque en muchas cosas todos vamos a una.

–¿En qué situación económica está la Mancomunidad?

–Económicamente la Mancomunidad es una administración completamente saneada. Tiene un presupuesto muy pequeño que no llega a 900.000 euros, y que principalmente se destina a ayudar a colectivos, a las actividades que hacemos y evidentemente al pago de salarios. Una parte del presupuesto siempre la reservamos para desarrollar iniciativas que sean de interés a toda la comarca. Aparte de las subvenciones y proyectos que llevamos y cofinanciamos con otras administraciones, como por ejemplo con la Diputación de Granada tenemos el balizamiento del litoral, el barco de limpieza de playas, el Festival La Caña Flamenca, así como otro tipo de proyectos culturales y deportivos.

-A título más personal, ¿cómo le resulta compaginar ser alcaldesa de un pueblo con presidir la Mancomunidad?

-Es muchísimo trabajo, prácticamente duplicar el trabajo que conlleva un Ayuntamiento, que es muchísimo, y más en uno como Albuñol que tiene una idiosincrasia particular, con cuatro núcleos de población,-dos del litoral y otros dos de interior-, con una configuración social diferente al del resto de la comarca. Mi municipio ya en sí es complicado. A eso se le suma llevar el trabajo de la Presidencia que muchas veces no me permite estar en todos los actos que quisiera, pero soy una política que prioriza la gestión a la hora de ver proyectos puestos en marcha. El tiempo me dificulta trabajar en un lado y en otro, pero eso se soluciona trabajando mañana, tarde y noche para poder llegar a las dos administraciones y cumplir los objetivos que nos marcamos a principio de legislatura.