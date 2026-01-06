Sierra Nevada inicia el día de Reyes con la temperatura mínima de España

Andalucía ha registrado este 6 de enero la temperatura mínima más baja del país, con -17,3 grados registrados en Pradollano a las 9:40 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A la estación de esquí le Molina de Aragón (Guadalajara), con -14 grados a las 5;40 horas, y Cap de Vaquèira (Lleida), donde se ha alcanzado la misma temperatura a las 9:30 horas.

Tras estos registros, otros dos enclaves granadinos ocupan el cuarto y quinto puesto en el ranking de temperaturas mínimas. En cuarta posición se sitúa la zona del Radiotelescopio de Sierra Nevada, donde se han alcanzado -13,9 grados a las 9:40 horas, seguida de Laguna Seca, también en el Parque Nacional de Sierra Nevada, que ha registrado -13,4 grados a las 9:40 horas.

Además, otro punto de la provincia de Granada aparece en el décimo lugar de la lista, Camarate 2, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde el termómetro ha marcado -12,2 grados a las 10:00 horas.

En Andalucía, las temperaturas mínimas previstas para esta jornada oscilan entre los 8 grados en Almería y los -2 grados en Granada. Por provincias, se esperan 5 grados en Cádiz, cero gardos en Córdoba y Jaén, 3 en Huelva y Sevilla y 6 grados en Málaga.