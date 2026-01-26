Las fuertes lluvias obligan a cerrar Sierra Nevada

Las fuertes lluvias de los últimas horas han provocado el cierre de la estación de Sierra Nevada, que originalmente había pospuesto la apertura unas horas a la espera de cómo mejoraba la situación, pero finalmente no ha sido posible subir la persiana en el inicio de semana.

Pasadas las 10:30 horas, momento fijado para la apertura tras el retraso, la estación informaba del cierre "debido al fuerte episodio de lluvia registrado en todas las cotas durante las últimas 12 horas, que ha afectado seriamente al área esquiable y generado hielo en todos los remontes", por lo que procederá a la devolución de los forfait para hoy en el Centro de Atención al Usuario (para compras presenciales y cajeros) y vía formulario web para compras online.

Las condiciones meteorológicas adversas también han provocado que el riesgo de avalancha se encuentra en nivel rojo (4/5), por lo que tanto en días anteriores como en los primeros momentos de este lunes se recomendaba no esquiar fuera de las zonas balizadas.

Lo que sí está disponible para el público este lunes son las actividades en el Mirlo Blanco, que siguen abiertas al público.

El de hoy es, además, el primer cierre de la estación esta temporada, que arropada por las buenas condiciones meterológicas se encaminaba a uno de sus mejores años, con cifras record en cuanto a esquiadores y usuarios, especialmente en las fechas navideñas, cuando llegaron a pasar más de 185.000 visitantes por la estación.