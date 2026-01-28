Sierra Nevada vuelve a cerrar por el temporal y encadena tres días consecutivos sin abrir

No hay dos sin tres y Sierra Nevada ha vuelto a cerrar sus puertas este miércoles por tercer día consecutivo, algo esperable tras los episodios que dejó la borrasca Joseph en varios puntos de la provincia este martes, una situación que no se prevé mejor para hoy. De esta forma, la estación suma ya tres días consecutivos cerrando por las condiciones meteorológicas. Como en días anteriores, las actividades de Mirlo Blanco y el Trineo Mirlo.

Para este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología prevé rachas de viento de hasta 120 km/h, esto, sumado a las precipitaciones ha llevado a Cetursa, empresa encargada de la gestión de la estación, a tomar esta decisión, al tiempo que recomienda no realizar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones. En zonas como Borreguiles las rachas de viento a esta primera hora superan los 140 km/h, mientras que en otras como Veleta llegan a los 180.