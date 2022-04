Los sindicatos animan a la ciudadanía a participar en los actos convocados el 1 de mayo en Granada

El 1 de mayo los sindicatos de CCOO y UGT saldrán en una gran manifestación para reivindicar por las calles de Granada la necesidad de subir los salarios, contener precios y la igualdad en el Día Internacional del Trabajador. Una manifestación que si bien se realizará por distintos puntos de la geografía andaluza, y que en el caso de la provincia tendrá réplica en Motril, la de Granada se convertirá en el acto central de Andalucía.

Según han reseñado desde los sindicatos, los secretarios generales en la provincia de CCOO, Daniel Mesa, y de UGT, Juan Fco. Martín han realizado un llamamiento a participar en las manifestaciones que se celebran en Motril, a las 12:30 horas desde la Avenida Pío XII, y en Granada, a las 12 horas desde los Jardines del Triunfo, esta última contará con la presencia de las Secretarias Generales de CCOO y UGT de Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente.

Martín reseña que este será un 1 de mayo de orgullo y celebración por todo lo conseguido durante los últimos años -reforma de las pensiones, subida del SMI, reforma laboral…-, ya que sin la movilización no habrían sido posibles. Motivo por el que anima a participar desde el orgullo de lo conseguido, y para plantear los retos de futuro.

El secretario provincal de UGT indica que hay reivindicaciones pendientes, como la necesidad de acordar la segunda parte de la reforma laboral para continuar creando empleos dignos y mejorando la calidad del despido; e impulsar que aumenten los salarios y se mantenga el poder adquisitivo de la clase trabajadora ante el continuo aumento de los precios, ya que con la inflación tan alta, si no se suben los salarios o las pensiones, conforme al IPC, se producirá un empobrecimiento de la mayoría social.

Por otro lado, afirma que la patronal debe ser consciente de que si no hay acuerdos para renovar los convenios la situación de conflictividad va a crecer de manera exponencial. En este sentido, señala que el objetivo es la inclusión de cláusulas de revisión salarial en los convenios. Actualmente solo el 16% de las personas trabajadoras cuentan con cláusula de revisión y los principales problemas se plantean en las empresas donde la representación sindical es escasa o no hay.

Asimismo, opina que se deben adoptar todas las medidas necesarias para acabar con la especulación que se produce en los precios de la energía y otros productos esenciales. El acuerdo de medidas económicas adoptadas por el Gobierno es insuficiente, lejos de necesitar rebajas fiscales, necesitamos soporte a las familias y personas que están en una situación más vulnerable.

Otra de las reivindicaciones, recuerda el ugetista, es que el Gobierno haga realidad su compromiso de que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio en 2023, esto es 1.064 euros; seguir avanzando en igualdad -porque aunque se ha progresado, persisten las discriminaciones de las mujeres y de las personas migrantes y LGTBi- e impulsar la seguridad y salud en el trabajo -porque cada día siguen muriendo dos personas al día por accidentes laborales y es necesario prevenir las enfermedades profesionales-.

Por su parte, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, recorda que en Granada se celebra el acto central de Andalucía y "hacemos dos reivindicaciones urgentes: la contención de los precios y la subida de los salarios. Es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos con menos recursos, de ahí la importancia de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las pensiones referenciadas al incremento del coste de la vida, en un momento en el que elementos básicos de la cesta de la compra como la electricidad, los carburantes o los alimentos registran fuertes subidas de precios, empeorando las condiciones de vida de la población".

Para Mesa el Estado debe tomar medidas para que la ciudadanía no se empobrezca, "no puede ser que después de que la clase trabajadora haya sacado al país adelante en plena pandemia, tengan que pagar también esta crisis". Por todo ello, exigen a las empresas que se sienten a negociar convenios colectivos y aumentos de salarios. Y señala que no van a firmar ni un convenio que no contenga una cláusula de revisión salarial para dejar de perder poder adquisitivo.

De hecho, en Granada, denuncia el responsable provincial de CCOO, mantienen 10 convenios colectivos sectoriales paralizados por la patronal y no descartan que en breve comiencen movilizaciones en algunos sectores como la Hostelería. Se trata del inicio de un proceso movilizador para recuperar derechos, recuperar dignidad y recuperar salarios.

Por último, incide en las dos conquistas sindicales conseguidas este año. En primer lugar, la subida del SMI, una conquista que ha beneficiado a 33.000 granadinos y granadinas que vivían en la pobreza laboral. En este sentido, el principal objetivo de los sindicatos pasa porque alcance el 60% del salario medio. También la reforma laboral que desde CCOO calculan va a traer a la provincia de Granada el próximo mes de mayo cerca de 10.000 nuevos contratos indefinidos. "Se trata de diez mil personas que han dejado la inestabilidad y que tienen más derechos y más garantías de protección y de lucha en sus centros de trabajo".