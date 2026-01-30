El temporal deja más de un metro de nieve nueva en Sierra Nevada y daños en sus remontes

El temporal de esta semana ha dejado más de un metro de nieve nueva en Sierra Nevada, que ha permanecido cerrada cuatro días de esta semana y ha sufrido daños en diferentes remontes.

Las pistas de las áreas de Veleta y La Laguna de la estación cuentan con un metro de nieve nueva tras una semana de temporales encadenados que han implicado también falta de visibilidad y fuertes rachas de viento.

Cetursa, la empresa que gestiona la estación andaluza, ha hecho balance de los efectos de la borrasca, que ha provocado también el descarrilamiento del cable de poleas en 24 torres de sus remontes, daños en los telesillas Laguna, Virgen de las Nieves, Stadium y Monachil. Además, la estación presenta un riesgo muy alto de avalancha y placas de hielo fuera de pistas, donde queda prohibido esquiar.

Después de cuatro días con las instalaciones cerradas, Sierra Nevada ha recuperado este viernes la normalidad, aunque lo ha hecho con retraso y una oferta esquiable inferior a los 15 kilómetros que dista mucho de los más de cien de la semana pasada.