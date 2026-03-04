Una tormenta eléctrica fuerza el cierre de Sierra Nevada

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, en el término municipal de Monachil, en la provincia de Granada, ha comunicado el cierre de sus instalaciones en la tarde de este miércoles debido a una tormenta eléctrica.

Según ha podido saber este periódico, la decisión se ha adoptado por motivos de seguridad ante la presencia de actividad eléctrica en la zona.

No obstante, horas antes ya se habían adoptado medidas preventivas. A las 13:26 horas, la empresa pública que gestiona la estación informó del cierre del telecabina Al-Ándalus, el telesquí Zayas y los telesillas Borreguiles y Monachil ante el riesgo de tormenta eléctrica.

Posteriormente, a las 16:08 horas, la estación ha comunicado el cierre completo por la intensificación de la actividad eléctrica en la zona. Minutos después se ha notificado que los telecabinas Borreguiles y Al-Ándalus, habilitados para la evacuación de bajada, quedaban parados temporalmente debido a la tormenta.