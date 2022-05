Un vecino de Órgiva lanza un 'crowdfunding' para poder tratar un tumor de vejiga en estadio IV

"En febrero de 2022, me diagnosticaron un tumor de vejiga agresivo en estadio III/IV. El tratamiento incluye cirugía, que requiere de 7 a 10 días de hospitalización, servicios de laboratorio y anestesiología previos a la cirugía, y monitoreo posterior a la cirugía y posible quimioterapia/radioterapia", cuenta Nick Ryan en una campaña que ha puesto en marcha en la plataforma GoFundMe con el fin de poder tratar la enfermedad que padece.

Desafortunadamente, no tiene cobertura de salud para pagar el tratamiento. "El servicio de salud de Andalucía me está facturando directamente. No recibiré ninguna pensión hasta que tenga 67 años (ahora tengo 63) y no puedo trabajar; todo esto domina todas mis horas de vigilia y me ha debilitado gravemente", argumenta.

Perdió 15-20 kilos después de una fuerte hemorragia interna que lo llevó a una anemia severa causada por el tumor. "Estoy luchando por recuperar ese peso (me han dicho que tendré que recuperar fuerzas porque la cirugía será muy invasiva). Además, el tumor ha alterado la función de mi riñón derecho", cuenta.

"Así que estoy atascado. Me mortifica pedir ayuda, y sé que esto probablemente sea obra mía. Desearía poder pensar en otra manera de lidiar con esto, pero no puedo. La realidad es que tengo un cáncer avanzado y no tengo forma de pagar el tratamiento. Por lo tanto, humildemente pido cualquier cosa que alguien pueda permitirse donar. Estaré indescriptiblemente agradecido por cualquier cosa", sentencia el autor de la campaña.