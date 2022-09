Los vecinos de Granada se afanan por recuperar la normalidad tras la tromba de agua

La localidad granadina de Pedro Martínez y los núcleos de Zujaira y Casanueva, en Pinos Puente, continúan desde primera hora de este miércoles las tareas de retirada y limpieza de barro, lodo y piedras tras las fuertes trombas de agua caídas ayer, que obligaron a cortar carreteras y anegaron viviendas.

La primera de las fuertes tormentas se registró sobre las 16:30 horas en Pedro Martínez, donde en apenas quince minutos cayeron más de 45 litros por metro cuadrado, según ha explicado a Efe el alcalde, Juan Antonio Fernández.

Las fuertes precipitaciones, también en forma de granizo, afectaron a una treintena de inmuebles de esta localidad de la comarca de Los Montes, donde en algunos casos se llegó a cerca de medio metro de agua, aunque no hay que lamentar daños personales, ha indicado el regidor.

Durante las últimas horas personal municipal, de mantenimiento de carreteras y bomberos se han empleado en la retirada del agua y de enseres afectados, la limpieza del barro y el lodo acumulados y la apertura de las vías anegadas, entre ellas la Autonómica A-325, que quedó temporalmente interrumpida.

Además, esta mañana a primera hora se ha actuado en la entrada al colegio de la localidad ya que el barro acumulado habría impedido el normal acceso a escolares y docentes.

"Nunca he visto llover de esa forma, si en vez de quince minutos hubiera durado más no sé lo que habría pasado", ha comentado el alcalde, que ha añadido que los daños se extienden también a algún coche aparcado, a la pared de una cochera y a la pérdida de varios contenedores que no saben dónde han ido a parar.

Por otra parte, el alcalde de Pinos Puente, Francisco García Ibáñez, ha informado a Efe de que la tromba de agua en el municipio del Área Metropolitana se ha localizado en las pedanías de Casanueva y Zujaira, donde los daños se han centrado principalmente en la acumulación de piedras y lodo en distintas vías, entre ellas la A-336.

En este caso, las fuertes precipitaciones se produjeron pasadas las 18:00 horas y supusieron avenidas de agua desde la sierra y los barrancos hasta los dos núcleos citados, donde fue arrastrada una gran cantidad de piedras -en algunos casos de dimensiones considerables- y lodo.

La fuerza del agua arrancó incluso alguna baranda y un hombre tuvo que agarrarse a un bebedero para evitar ser arrastrado en la parte alta de Zujaira, ha indicado el regidor, que ha detallado que desde que se produjo la tromba de agua se trabaja para intentar restablecer la normalidad con la limpieza de la carretera y los arcenes.

Aunque el Ayuntamiento no tiene constancia de que el agua haya llegado a entrar de forma considerable en ninguna vivienda, como en el caso de Pedro Martínez, se ha tenido que actuar en el colegio de Casanueva para facilitar la entrada debido a la acumulación de barro y lodo, ha indicado el regidor, quien ha indicado que también cayó un rayo en el campo de fútbol cuando entrenaban los equipos infantiles, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales