La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada encara la Navidad de este 2025 en unas condiciones inmejorables y mostrando al macizo granadino como no se había visto en años. Para Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, el impresionante estado de la sierra mostrado en un vídeo este 22 de diciembre supone "el premio de la Navidad".

Así, Sierra Nevada ha arrancado la semana con 44 kilómetros esquiables, una superficie ampliada gracias a las nevadas de este fin de semana, que han dejado más de 30 centímetros de nieve nueva, según detallaba Cetursa, empresa pública que gestiona la estación, este pasado lunes.

El reciente temporal ha permitido asegurar la apertura de todas las zonas en Navidad y mejorar notablemente las condiciones en pistas y ampliar la oferta esquiable en esta antesala de las vacaciones navideñas. La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ofrece ya pistas en sus seis zonas esquiables gracias a la nevada registrada este domingo que ha dejado más de 30 centímetros de nieve nueva en todas las áreas, con acumulaciones muy significativas en paravientos y ventisqueros naturales. Todo el desnivel esquiable, los 1.200 metros que separan la (casi) cumbre del Veleta de Pradollano, está ya operativo.

El intenso trabajo de los servicios de Montaña de Cetursa Sierra Nevada ha permitido una amplia apertura de pistas y remontes con la incorporación de nuevos recorridos inéditos esta temporada. La estación dispone ahora de pistas en todas las zonas; a las áreas de Borreguiles, Veleta y Río, se suman ahora Loma de Dílar, Laguna de las Yeguas y Cauchiles (con recorridos parciales). La oferta esquiable se reparte en 51 pistas con una longitud esquiable que alcanza los 43,9 kilómetros, con 15 remontes en funcionamiento.

Todo ello después de vivir el "mejor" inicio de temporada en cuatro años, según se refirió en declaraciones a los medios la consejera de Fomento, Rocío Díaz, antes de la reunión del consejo de administración de Cetursa.