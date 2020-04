"Me hubiera gustado estar con los nervios a flor de piel"

El confinamiento con motivo del Covid-19 ha trastocado la vida de la sociedad española. Pero en esta Semana Santa los cofrades son los que más parecen resentirse, extrayéndose de su rutina habitual en estos días. Ni hermandades ni miles de personas toman las calles para disfrutar de la primavera en Granada al son de Palio blanco, Consuelo Gitano o Mi Amargura. Entre ellos Ángel Sabador Martín quien vive la Semana Santa cada año como cofrade y también como coordinador del Plan Parihuela, plan operativo que coordina los servicios municipales en relación a las actividades de Cuaresma y a la Semana Santa.

- ¿Cómo estás viviendo la Semana Santa?

Con mucha pena. No ha habido tarde en la que no se me hayan saltado las lágrimas. Ahora debería estar de arriba para abajo, con mucho trabajo pero ya ves cómo estamos. Además no ha sido solo en estos días, ha sido también una Cuaresma muy melancólica.

- ¿Echas de menos el vértigo de trabajo de estos días?

- Cuando uno trabaja en algo que le gusta, como es mi caso, no se siente esto ni como trabajo ni como un problema. Me gustaría estar ahora con los nervios a flor de piel. El día en que tuvimos la primera reunión estaba a punto de emitirse el decreto del gobierno y ya nos imaginábamos que no iba a haber Semana Santa. Sin embargo donde yo más vivo el trabajo es en los días previos.

- ¿Cuál es tu labor dentro del Plan Parihuela?

- Me encargo de la comunicación del Ayuntamiento con las hermandades pero sobre todo coordinando los servicios municipales en los actos de Cuaresma y Semana Santa.

- ¿El Plan Parihuela estaba listo para ponerse en marcha?

- Sí. Cuando se emitió el decreto era cuando venían los fines de semana fuertes de Cuaresma, con el mayor número de traslados y vía crucis, y donde más trabajo tenía la Policía Local. Sin embargo, estaba todo cuadrado. Las mudás y los ensayos estaban planificados y ya teníamos también los certificados de Industria para que el Ayuntamiento autorizase el montaje y el uso de las tribunas. Estaban listos los convenios con la Hermandad de la Esperanza para instalar el Centro de Atención al Costalero (CEACO), a falta de firmas y ver cuándo se iba a presentar. En definitiva, estaba todo listo.

- Novedades del Plan Parihuela para 2020.

- Las mismas pautas que años anteriores. Administrativamente, la coordinación se había planteado con mayor antelación para los actos de Cuaresma. El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se iba a situar en la Huerta del Rasillo, como en los últimos años. Sí estamos empezando a estudiar novedades para 2021. Recogiendo la experiencia de otras ciudades, vamos a preparar plantillas para las cuadrillas de costaleros, para saber por dónde pasan los ensayos o qué número de agentes de policía pueden necesitar. Se trata de mejorar la comunicación.

- Dentro de esas pautas, ¿volvía el apagado de alumbrado público para El Silencio y la recogida de San Agustín?

- En las peticiones de las hermandades se recogía esa solicitud de volver a apagar las luces. Preveíamos, después de haber hablado con algunos concejales, que se iba a celebrar un consejo de la junta local para asumir las responsabilidades, en previsión de la recomendación que pudiera venir de la Subdelegación del Gobierno. Se iban a atender únicamente las dos solicitudes de las hermandades que históricamente han tenido tramos de su recorrido apagados, ya que estos años atrás ha habido peticiones en este sentido de cinco o seis hermandades. De esta manera, se iba a apagar el alumbrado al paso de El Silencio durante todo su itinerario y San Agustín, de vuelta, por San Antón.

- ¿Había previsión para emplear nuevamente el líquido 'anti-cera'?

- En la primera reunión que se mantuvo, se fijó la fecha en la que las distintas áreas municipales tenían que tener listo su plan de trabajo para Semana Santa y en el que este año se ha incluido también al Patronato de la Alhambra. En esos informes la concejalía correspondiente y los servicios de INAGRA tendrían que haber explicado en qué iba a consistir su dispositivo y de qué manera se iba a proceder a retirar la cera. Como ese fue el viernes antes del decreto del gobierno, no se ha podido adelantar nada en se sentido.