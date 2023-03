"La ciudad está en deuda con la Semana Santa"

En dos semanas, Granada se dispondrá a celebrar un nuevo Domingo de Ramos. Por esta razón, y con la Semana Santa pisándonos los talones, se empiezan a ultimar preparativos en todas las hermandades. Esperando esta nueva cita está también el presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, quien afronta en este 2023 su primera semana santa al frente del ente que aglutina a todas las hermandades penitenciales de la ciudad.

Un cargo que asumió el pasado mes de junio pero que ahora, en la recta final de la Cuaresma, le multiplica en su agenda citas y compromisos, tanto a nivel cofrade como a nivel institucional. A las puertas de esta nueva Semana Santa, nos adentramos a saber cuáles son las impresiones y valoraciones que cabe hacer de la situación cofrade.

- Tras haber superado las restricciones sanitarias y habiendo vivido una Cuaresma como en los tiempos pre-Covid, ¿qué sensaciones laten en el corazón de las hermandades de Granada?

- Hasta ahora, los datos que llegan es que hay una respuesta ilusionante en todas las hermandades: nuevos hermanos que se acercan para imponerse la medalla y también ahora, durante los días de reparto de papeletas de sitio, se ve un mayor compromiso de los hermanos. La gente está volcando. Pienso que vamos a mejorar respecto al año pasado en cuanto a cortejos. Mi percepción es positiva... y con mucha ilusión, por supuesto.

- Hermano mayor, ahora también presidente de la Federación de Cofradías. Pero como médico, la papeleta del año pasado fue importante.

- Fue un año difícil por los retos sanitarios, con factores condicionantes que mantuvieron la carga de incertidumbre hasta el final. Después de dos años sin salir, que para las hermandades supuso mucho, fue retomar nuestra vida pero con restricciones y con tantas dudas e incertidumbres, como digo, no fue sencillo gestionar todo. Aún así cabe estar medianamente satisfechos. Los cortejos no aumentaron, pero mantuvieron el nivel. Ahora falta, este año, dar el salto hacia adelante.

-Mientras tanto, la Semana Santa sigue con sus preparativos. Aunque ya se ha confirmado que algunos de los principales proyectos que había, como la quinta fila de palcos en la Calle Ganivet finalmente no estará.

- No se va a producir porque hubo que esperar a las normas del área de Movilidad del Ayuntamiento y también a las indicaciones de seguridad que nos exigían. Se hicieron las pruebas y se valoró, pero la distancia que quedaba en el pasillo central requería de unos márgenes superiores para, en caso de emergencia en los edificios centrales de Ganivet poder acceder. La propuesta era hacer esa quinta fila retráctil y ahí es donde ha estado el hándicap: exige un esfuerzo técnico que no ha dado tiempo para ejecutarlo. El permiso está concedido así que habrá que esperar al año que viene para contar con esos cincuenta palcos más y poder estrechar el pasillo para que las cofradías estén más arropadas.

- Entre esas mejoras está la revisión del protocolo de acceso a la Catedral, que se ha suavizado respecto a otros años. Aunque seguirán las cofradías sin poder entrar con los cirios encendidos.

- El uso sigue siendo limitado, aunque hay propuestas al respecto. De cualquier forma, hay que darle la razón al cabildo. Estábamos negociando cuando el arzobispo apenas llevaba veinte días nombrado y es un tiempo insuficiente para tomar decisiones. Lo más sensato es esperar a que don José María esté y tenga la posibilidad de observar cómo es la Semana Santa de Granada y la particularidad de nuestras cofradías para poder estudiar posibles cambios y mejoras para el año que viene. En cualquier caso, el arzobispo ha confirmado que estará y participará todos los días con las hermandades.

- ¿Y entre esas propuestas para el uso de la cera de la Catedral...?

- Lo ideal es que pudiéramos pasar con los cirios encendidos, con una alfombra en el suelo tal y como pasa en otros sitios. Es un planteamiento factible pero será el cabildo quien tenga que tomar la determinación.

- Pero, ¿cuál es la predisposición por parte de los canónigos para que eso llegue a buen puerto?

Puedo hablar por la Federación: nosotros tenemos claras las propuestas pero no depende de nosotros. A partir de ahí no puedo decir si estas u otras propuestas son más o menos factibles. Hay cosas que deben de ir normalizándose y que no tiene sentido que no puedan realizarse. Creemos que este año se ha dado un paso en esa dirección. No es todo lo que quisiéramos, pero es en lo que vamos a seguir trabajando.

- Y mientras se negocia con el Cabildo, entramos en periodo electoral. ¿El compromiso del Ayuntamiento de Granada cree que es suficiente?

Lo he dicho muchas veces, la Semana Santa aporta muchísimo y cada vez es más evidente. Y las jornadas técnicas que hemos celebrado dan indicativo de ello. La ciudad está en deuda con la Semana Santa que tiene en la mano. Y es una reivindicación no solo a los organismos públicos sino también a otras instituciones de la ciudad. Nos queda mucho camino por recorrer y hace falta evidenciar lo que es la Semana Santa de Granada. No solo con palabras sino también con hechos. Es una cuestión de respeto.

- Entonces, ¿qué opinión le merece la subvención que se proporciona a la Semana Santa, reconocida de interés turístico internacional?

La subvención de la Federación se reparte entre las hermandades y está muy lejos de evidenciar lo que realmente significamos. Deberíamos doblar, sino triplicar, esa aportación para empezar a pensar en una cantidad de conjunto que realmente supusiera un compromiso firme y a la altura de lo que la Semana Santa de Granada representa.

Pero mientras eso llega, ¿qué cabe esperar de la Semana Santa de 2023?

Pues que sea ilusionante y provechosa para la ciudad pero especialmente para las hermandades y en lo que la Semana Santa representa para los católicos. Que la vivamos de forma ejemplar. La Semana Santa la componen muchos agentes y es importante que este año sepamos seguir aunando esfuerzos y que estemos orgullos de la Semana Santa que tenemos, que la queramos y sepamos presumir de ella.