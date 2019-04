El Jueves Santo empezará mirando al cielo

La meteorología fue favorable en los primeros días de la Semana Santa pero, a partir de ayer los pronósticos empezaron a arrojar una realidad bien distinta. La nubosidad y la amenaza de lluvia pasan a convertirse en los peores aliados posibles del normal desarrollo de las estaciones de penitencia de nuestras cofradías. Según la Aemet, los pronósticos para este Jueves Santo arrojan una probabilidad absoluta de lluvia acompañada de un desplome de las temperaturas de hasta doce grados en la máxima. El día del Amor Fraterno apunta que será pasado por agua.

No obstante, no será hasta el último momento cuando las hermandades de La Concepción, Salesianos, Aurora, Estrella y Silencio decidan si retrasar brevemente su salida o, finalmente, realizar en el interior de sus templos la estación de penitencia.

Día difícil para los hermanos y, especialmente, para los cabildos de oficiales que serán los encargados de estudiar la situación ya que no sólo ponen en la calle un importantísimo patrimonio artístico también un incalculable patrimonio humano.

A esto hay que sumarle el hecho de que las hermandades del Albaicín no disponen de sitios para guarecerse en caso de que la lluvia les sorprenda, al igual que Los Salesianos que encontrará recorrido expedito hasta llegar hasta el Parque de Bomberos o el Palacio de Congresos, donde podrían llegar a guarecerse como hicieron años atrás.

Concepción

A las 16.45 horas está previsto que la hermandad de La Concepción abra las puertas de su sede e inicie su estación de penitencia. A la vista del tiempo, el hermano mayor José Arcoya reunirá a su junta de gobierno a las cuatro y cuarto para estudiar todos los pronósticos y determinar qué hacer: “El protocolo de lluvia de la hermandad contempla que podamos retrasar la salida, aunque ese extremo habrá que concretarlo en su momento. En caso de suspender la pública estación, se realizará un vía crucis en el interior con todos los hermanos y una vez estos salgan del templo, se abrirán las puertas de la iglesia para que Granada pueda ver a los titulares”.

Mientras llega esa hora, como cada Jueves Santo, la hermandad celebrará un emotivo acto por la mañana en su sede canónica. Allí frente al paso del Nazareno del Amor y la Entrega tendrá lugar la imposición de la estauroteca del Santo Lignum Crucis que la hermandad posee. Un acto sencillo pero que pone broche final a todos los preparativos en los que la cofradía lleva trabajando desde antes, incluso, que empezara la Cuaresma.

Salesianos

La hermandad de Los Salesianos ya conoce demasiado bien qué supone que la lluvia en la tarde del Jueves Santo. Será por esta razón que, la cofradía sopesará detenidamente toda la información meteorológica que sea recabada ya que, tanto el extenso recorrido de la cofradía como las diez horas que emplean para completar el itinerario no es una cuestión baladí.

Las emociones a flor de piel que suelen vivirse en esos momentos, a buen seguro, no se sobrepondrán a la lógica del momento. La cofradía, asimismo, dispone de un sugerente patrimonio que cada Jueves Santo pone en las calles. Además de los titulares, tanto el paso del Señor de la Redención como el de la Virgen de la Salud son dos referencias de la jornada en Granada.

Aurora

El corazón del Albaicín, como cada Jueves Santo, volverá a verse exultante al salir la cofradía de La Aurora. La hermandad, que en este 2019 celebra el septuagésimo quinto aniversario de su fundación, protagonizará como cada año uno de los prodigios más admirables de nuestra Semana Santa: sortear la angosta estrechez de los Grifos de San José, haciendo caber por donde parece imposible el paso de misterio del Señor del Perdón y el blanco palio de la Virgen de la Aurora.

Este momento es, también, el punto crítico para la cofradía en un día como el de hoy, en el que la lluvia amenaza con hacer presencia. El hermano mayor, Víctor Alarcón, confiesa que “si el paso del Señor no ha pasado los Grifos, como ocurrió en 2011, la cofradía desandará sus pasos y volverá al templo”. El eventual problema vendría dado si el misterio de El Perdón ha cruzado este enclave de “no retorno”: “El paso del Señor iría a paso mudá hasta la Catedral y el paso de palio volvería a San Miguel”, asegura Alarcón. En ningún caso, y tras entrevistar al hermano mayor, la cofradía baraja afrontar esta circunstancia ya que: “nos reuniremos a ultimísima hora para tomar la decisión y ver qué es lo mejor para todos los hermanos. Es muy atrevido especular con estas cosas y es mejor esperar el momento para tomar acuerdos”.

El diputado mayor de gobierno, José Ortega, asegura que “este año hemos superado las 700 papeletas de sitio de las cuales más de 200 son camareras, 170 hermanos con túnica y 90 niños. A la hora de tomar cualquier decisión hay que pensar en la seguridad de todos ellos. Del primer nazareno al último músico”.

Estrella

Todo listo en la iglesia mudéjar de San Cristóbal para que la cofradía que en ella reside inicie, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, su estación de penitencia. Minutos antes de las seis en punto, cuando está previsto se abran las puertas del templo, la hermana mayor de la corporación hará entrega del palermo a la diputada mayor de gobierno: símbolo de quién ostenta la dirección y mando de la cofradía durante el tiempo que ésta esté dispuesta en la calle.

La diputada mayor de gobierno, Nieves Jiménez, ha expresado que, efectivamente, los pronósticos que la cofradía maneja hasta el momento no son todo lo halagüeños que cabría esperar aunque no será hasta treinta minutos antes cuando la junta de gobierno de La Estrella se reúna para evaluar todos los escenarios posibles. “La hermandad, por ahora, no baraja la eventual posibilidad de retrasar la hora de salida de la cofradía. Llegado el momento, y consultados todos los extremos, procederemos a ver qué hacer”. En cualquier caso, la hermandad prevé poner la cruz de guía bajo el arco de San Cristóbal a la hora fijada y, en el supuesto que la lluvia hiciera presencia una vez desplegados los tramos en el asfalto albaicinero, a partir de la iglesia de El Salvador, su parroquia, sería el punto de no retorno.

Silencio

La medianoche del Jueves al Viernes Santo aguardará de forma callada la salida del Señor de San José. Un anónimo nazareno llamará a las puertas del templo rompiendo el silencio: “Santísimo Cristo de la Misericordia, Granada te espera”. Abiertas las hojas de la puerta, el tambor que antecede a la cruz de guía empezará a marcar el paso de la cofradía en la calle.

Pero, está claro, volverá a ser el tiempo quien marque si la tradición se cumple o no. Si la inestabilidad meteorológica pudiera interrumpir el normal desarrollo de la estación de penitencia, la corporación terminará por suspender su salida. A buen seguro, y como ocurrió otros años, la hermandad facilitará el acceso al templo una vez los hermanos hayan realizado el acto sustitutivo de la estación de penitencia y hayan abandonado la iglesia de San Pedro.