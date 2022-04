Los cortejos de la Semana Santa de Granada en la 'era Covid-19'

Cuando queda menos de una semana para el próximo Domingo de Ramos, las hermandades empiezan a ultimar la configuración de sus cortejos. Con los últimos trabajos de priostía, los diputados mayores de gobierno son ahora quienes se intensifican su trabajo para estructurar la imagen de la cofradía en las calles. Tras varias semanas de reparto de papeletas y tarjetas de sitio, las hermandades empiezan a valorar cuál ha sido el efecto que los dos años sin salir y la incidencia del Covid-19 durante la Cuaresma ha tenido en sus hermanos y cómo esto ha afectando a la decisión de volver a vestir la túnica nazarena.

En términos generales, las cofradías se encuentran satisfechas con el resultado: la mayoría consigue mantener la fidelidad de los hermanos en las filas, arrojando cifras similares a las del año 2019. Son muchas las cofradías que dicen que sus cortejos no se resentirán tras dos años de pandemia aunque otras sí están notando los efectos del Covid-19. Además no son pocos los que confirman que los hermanos, en general, han esperado hasta última hora para ver la evolución del virus y animarse a coger un cirio la próxima Semana Santa.

Los niños, entre los grupos de edad que menos participarán esta Semana Santa

Jesús Despojado, La Cañilla o Regina Mundi son tres de las hermandades que confiesan que sus cortejos no lucirán como en años anteriores. "A los hermanos le está costando volver a retomar la vida de hermandad. Tras dos años de pandemia es difícil volver a arrancar", confiesa el hermano mayor de El Despojado, Carlos Castillo. Hasta el momento son muchos los que se han acercado hasta la casa de hermandad a retirar su papeleta de sitio pero no todos aquellos que lo habían hecho en 2019, año en el que la corporación también experimentó uno de sus crecimientos más notables con la salida del paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre. Castillo confiesa que "hablando con otros hermanos mayores es un síntoma generalizado, el ambiente se ha enfriado un poco. Y las ganas y la ilusión que muchos percibimos de esta próxima Semana Santa no es generalizada".

La misma opinión tiene Eduardo Iáñez, hermano mayor de Regina Mundi. Su cortejo descenderá en este 2022 en torno a un 20% respecto a 2019 y lamenta que el segmento de edad que más se ha retraído respecto al último reparto de papeletas ha sido el de los niños. "Nuestra esperanza es que este año, tras dos años de pandemia, sea el decisivo y la gente se anime al ver las cofradías en la calles, vea la normalidad y recupere las ganas y la ilusión por volver a acompañar a sus titulares".

En La Cañilla, el diputado mayor de gobierno, Sergio Polo, mantiene su optimismo: "Es verdad que estamos a punto de igualar el número de nazarenos de 2019 pero los monaguillos han bajado drásticamente, cerca de un 50%. En general este año no ha sido como los anteriores, ha habido chorreo de gente todos los días pero en la casa de hermandad no ha habido ese ambiente y esas cosas de otros años".

José Antonio Gamiz es hermano mayor de La Borriquilla y denuncia también cómo los niños son el segmento que más se va a resentir en el cortejo de la hermandad, que bajará sensiblemente respecto a los últimos años. Para ellos forma parte de la lógica: "Tras dos años sin Semana Santa muchos niños no saben qué es esto y, por tanto, no pueden demandar el salir en una hermandad".

Relativa normalidad, e incluso optimismo, en el reparto de papeletas

Desde la casa de hermandad de El Silencio, el diputado mayor de gobierno hace balance del reparto de papeletas y se muestra satisfecho: "Hemos tenido un incremento respecto a 2019, y ha incrementando en el cortejo el número de hermanos activo. La gente está adquiriendo mayor compromiso que el había tenido anteriormente". Un ambiente de optimismo que también se ha vivido en La Lanzada: "se nota que ha habido que insistir a los hermanos más que otros años, pero no ha habido una diferencia significativa respecto al último reparto. Los nazarenos han sido de los primeros en venir a retirar su papeleta y los costaleros y las mantillas se han demorado más, pero eso pasa todos los años", confiesa el hermano mayor de la cofradía.

La Hermandad de los Escolapios también aguanta el tirón respecto a la Semana Santa de 2019. Su diputada mayor de gobierno, Natalia Padilla indica que "estamos en los mismos números de la última vez. Los hermanos han cumplido generalmente aunque, como siempre, algunos acuden fuerza de plazo y siempre quedan rezagados de última hora". Desde la iglesia de San José de Calasanz, los hermanos de la cofradía esperan que el posible aumento de la incidencia del Covid-19 durante la Semana Santa afecte al cortejo: "estamos vigilantes con la situación para seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. En cualquier caso, para evitar focos hemos cancelado el acceso al templo para todos aquellos hermanos que no vayan a participar en la estación de penitencia".

El hermano mayor de Los Salesianos, Alberto Cuerva, no puede esconder su satisfacción después de los datos que ha arrojado la cofradía a lo largo de la Cuaresma en lo que se refiere a participación de los hermanos, también en el reparto de papeletas de sitio: "Al principio era un poco escéptico pero la realidad ha superado las expectativas. Estamos súper contentos con la respuesta de los hermanos en el reparto de papeletas y, además, este año se han impuesto también setenta nuevas medallas. Así que los datos del reparto son más que positivos".

Las mismas impresiones extrae, desde la iglesia de San Cristóbal, el hermano mayor de La Estrella. José Luis Rodríguez comenta que "no sé si es que las expectativas las teníamos muy bajas o es que realmente ha ido muy bien. Es verdad que no hay un incremento relevante respecto a otros años pero, con la situación, al menos no hemos decrecido". En cualquier caso, desde la hermandad aseguran que se han tenido que mandar a confección nuevos hábitos ya que la demanda ha dejado sin existencias a la corporación.