"La modificación que han hecho del diseño es un parche"

La ciudad de Granada tributará un homenaje a la Semana Santa. Un reconocimiento que parte de la asociación Corpus Christi, conformada por antiguos hermanos mayores de hermandades y cofradías de la ciudad, y que cuenta con el respaldo tanto de la Federación de Cofradías como del Ayuntamiento de Granada.

Este jueves, se ha dado a conocer el diseño original del monumento conmemorativo que se pretende erigir en la Placeta del Lino, en el corazón de la carrera oficial. Un grupo escultórico, compuesto por un monaguillo, una mujer vestida de mantilla, sentada en una silla de anea, y un nazareno portando el típico farol granadino, dibujado por el artista y bordador José Manuel Martínez Hurtado.

Un dibujo que ha levantado una fuerte polémica en las redes sociales: muy especialmente por la publicación de una de las versiones que la asociación Corpus Christi ha venido estudiando como alternativa, realizando un fotomontaje con una mujer de mantilla, de pie y no sentada. Lo que ha dado a entender que las partes implicadas determinaban su apuesta no por el dibujo original sino por una modificación que ha sido considerada por el autor del dibujo, José Manuel Martínez, como un "verdadero parche".

El autor del diseño se siente ninguneado

Martínez Hurtado ha conocido las modificaciones del diseño tras la presentación que ha tenido lugar durante la rueda de prensa del alcalde, el presidente de la Federación de Cofradías y el presidente de Corpus Christi. Tras ello, ha querido expresar su malestar por las variaciones a las que se ha sometido el dibujo: "No sé de quién parte la idea de modificar el diseño, pero me siento un poco decepcionado. Supone ningunear tu trabajo. No sé qué tipo de interés habrá llevado a modificar el diseño de esa manera y desvirtuar la presencia del dibujo".

El bordador granadino ha apuntado, igualmente, que aunque reconoce que durante la ejecución de la obra es normal que se produzcan modificaciones, no implica transformar la idea original tal y como se ha hecho: "se ha destrozado la idea principal. Cuando lo he visto así, en la pantalla del Ayuntamiento, con ese parche, mal hecho, ha sido cuanto menso frustrante".

La Federación emprenderá acciones legales

Desde que se ha dado a conocer el dibujo y se ha trasladado a las redes sociales, no han dejado de surgir todo tipo de opiniones. Gente a favor y otras en contra. Entre las principales críticas, además del gasto que supone ejecutar el monumento, ha sido el fotomontaje que se ha dado a conocer en la sala de prensa municipal, señalando como principal autor de esta modificación a la Federación de Cofradías.

El presidente de este organismo, Armando Ortiz, se desmarca de este asunto. "Nosotros lo único que hemos hecho ha sido respaldar una iniciativa de la asociación Corpus Christi. Estamos encantados que, por fin, se pueda reconocer el esfuerzo de los cofrades de la ciudad a través de un monumento como este. Pero nos están acusando de haber cambiado el diseño. En nombre de la Federación vamos a demandar a quien está acusándonos de eso, por culparnos de algo en lo que no tenemos nada que ver. Parece que aquí se quiere echar la culpa de todo a la federación.

La filtración de un boceto

El presidente de Corpus Christi, Enrique González Gamero, ha querido aclarar lo que ha ocurrido. Y que, lejos de querer levantar polémicas, el único propósito de la asociación que lidera es llevar a cabo un reconocimiento público a la Semana Santa de Granada, declarada de interés turístico internacional.

El dirigente de la asociación ha explicado que "por error, lo que se ha mandado al Ayuntamiento para proyectar es un planteamiento posterior al diseño que hizo el autor y que, por mor del destino, cuando íbamos a presentar el dibujo original, se ha proyectado el que no era".

González Gamero ha querido remarcar que "algunos miembros de la asociación han cuestionado que la mujer estuviera sentada, y la idea es que José Manuel Martínez pudiera modificar el dibujo original aunque, por motivos de trabajo, no pudo hacerlo. En cualquier caso, no hay que polemizar, es solo una idea, un proyecto: no es el sanctasanctórum, se puede modificar".

Para este ex-hermano mayor, lo importante es el compromiso personal que ha asumido el alcalde, Francisco Cuenca, quien se encargará de buscar los recursos económicos necesarios para afrontar el proyecto.