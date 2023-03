¿Se empieza a desplomar la iniciativa de una procesión magna en Granada?

El pasado mes de febrero, la Federación de Hermandades y Cofradías propuso a todas las entidades que la conforman la propuesta de participar el próximo mes de octubre en una procesión multitudinaria con motivo del XXXIV Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías. Una noticia que ha causado un gran revuelo dentro del mundo cofrade y sobre el cual empiezan a pronunciarse en firme los primeros institutos religiosos.

El pasado martes, la Hermandad del Santo Vía Crucis daba a conocer la decisión de su cabildo general: rechazar la invitación al considerar "que no se reúnen los motivos pastorales suficientes para formar parte de esta propuesta, al tener un fin exclusivamente turístico". Una determinación que se sumaba a aceptación con condicionantes de la Hermandad de la Concepción: saldrán si se asegura el 100% de la financiación de la salida y se les invita a participar de pleno derecho, no como una mera alternativa.

"Las hermandades tienen que decidir con libertad"

¿Causará la decisión de la Hermandad del Vía Crucis un efecto llamada para otras hermandades? El presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, comenta que "cada hermandad tiene sus circunstancias y su personalidad, y en base a eso decidirá lo que corresponda. La decisión del Santo Vía Crucis no tiene por que ir concatenada a otras hermandades, ni influir en la opinión de otras hermandades. Cada una tiene la madurez necesaria para tomar sus decisiones de acuerdo con sus propios criterios".

Una opinión que traslada también la hermandad decana de la Semana Santa. El hermano mayor, Vicente Gomariz, explica que "se ha trasladado al cabildo general la secuencia desde que la Federación entrega el dossier a los hermanos mayores que, previamente, se había filtrado a los medios hasta los acuerdos que se tomaron en el pleno de hermanos mayores. Se ha hecho con términos objetivos y valorando la opinión que, además, ha expresado en distintos foros el propio arzobispo de Granada". A partir de ahí, "no sé cómo se habrá recibido nuestra decisión en otras hermandades, pero la voluntad de cada cabildo es soberana. No pretendemos que esto cause un efecto casada: cada una es libre valorar tanto el procedimiento como la propuesta en sí, y decidir con plena libertad".

Asimismo, este acuerdo no supone afear todo el programa de actividades que conlleva el propio encuentro: "nosotros aludimos a la cuestión turística relacionada con la procesión magna en sí, no al encuentro el cual valoramos muy positivamente y donde nos brindamos a colaborar y participar en todo aquello que sea necesario", ha remarcado Gomariz.

La última palabra la tendrá el Arzobispado

La decisión de las hermandades será irrevocable pero que, finalmente, la procesión antológica llegue a buen puerto no dependerá ni de las cofradías ni del ente federativo. La última palabra la tendrá el Arzobispado. Es este uno de los puntos de discrepancia que existe entre las hermandades y la propia Federación de Cofradías: haber empezado la casa por el tejado y no haber informado previamente a la autoridad eclesiástica.

El arzobispo de Granada, José María Gil, ya dejó entrever en una entrevista en El Llamador de Canal Sur que no estaba de acuerdo con convertir lo extraordinario en ordinario. Sin embargo, desde la Federación de Cofradías se muestran optimistas: "La diócesis no puede decidir nada porque la información que les ha llegado hasta ahora es a través de la prensa. Están esperando a ver qué les proponemos en firme. Y en este sentido no hay ninguna predisposición a favor o en contra. Están respetando los plazos que nosotros hemos marcado".

La financiación: ¿talón de Aquiles de la procesión antológica?

La Hermandad de la Concepción ya ha consultado a sus hermanos sobre salir o no en la procesión antológica con el paso de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega. Su aceptación está condicionada, según informa el hermano mayor, José Arcoya: "asegurar la financiación completa y que participemos de pleno derecho, no como parte de ese grupo de excluidos que había al inicio". La acogida de la propuesta en esta hermandad del Jueves Santo ha sido dispar: "con mucha diversidad de opiniones, pero el acuerdo es poder garantizar la financiación de la salida, que no suponga coste para la hermandad. Qué menos que cada hermandad cuenta con cinco mil euros para pagar flor, cera y la banda".

Un punto crítico que, a buen seguro, determinará el juicio de otras hermandades. De ahí que la comisión esté trabajando en un comunicado en el que asegura estar trabajando en nuevas vías de financiación, para garantizar el mayor número de recursos posibles para las cofradías que participen, aunque sostienen que será difícil que los fondos que se recauden puedan cubrir la totalidad de los gastos.

Las filtraciones de la comisión

La gestión del proyecto ha creado malestar entre los hermanos mayores quienes conocieron, no a través de la Federación, sino por medio de la filtración que hubo a los medios de comunicación la propuesta de una procesión antológica. A este respecto, la propia comisión encargada de trazar la propuesta ha manifestado que "nunca ha existido voluntad de que se filtrara esa información, ni desde la comisión ni tampoco desde la Federación de Cofradías".

Sin embargo, desde entonces no ha dejado de llegar información sobre la propuesta que, realmente, se tiene para el próximo XXXIV Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías: entre ellas, que las hermandades utilizaran las túnicas nazarenas para acompañar a sus respectivos pasos, tal y como se había hecho con anterioridad tanto en Cuenca como en León, e incluso recrear durante el mes de octubre el acto de la adoración de las tres de la tarde en el Campo del Príncipe.

Ante esto último, el hermano mayor de Los Favores, Juan Antonio Romera, considera que "parece que hay ganas de darle caña la Federación pero conmemorar la muerte del Señor, como se hace el Viernes Santo, fuera de fecha sería algo burdo. No creo que sea viable. Eso se merece un respeto. Yo, personalmente, estoy a favor de la procesión magna, pero la última decisión la tendrá el cabildo de hermanos.