Emilia Cayuela, pregonera de la Semana Santa: "El pregón me ha hecho sentir que sigo viva"

Cuando apenas quedan unas horas para que se descorran las cortinas del Teatro Isabel la Católica para escuchar el Pregón de la Semana Santa de Granada, la pregonera Emilia Cayuela ultima los preparativos antes de subirse de nuevo a las tablas. Su voz, como siempre, destila calma y serenidad aunque la procesión va por dentro: nervios y responsabilidad infusionan en el pecho mientras llega el momento de tomarle de nuevo el pulso al atril y al micrófono. Será la segunda mujer encargada de dirigirse a los cofrades de la ciudad en una cita tan solmene como el pregón y una oportunidad para que los cofrades se reencuentren con una de las voces más reconocidas de la comunicación de la ciudad.

Su nombre, ligado a la historia de la radio local, no ha figurado habitualmente entre los mentideros cofrades ni tampoco se ha prodigado su nombre en atriles y eventos de masas. El pregón oficial será la oportunidad para que muchos cofrades pongan rostro a quien durante años se ha colado en su casa en las retransmisiones de Radio Granada. "Verme la cara tampoco tiene mucho - dice la pregonera - pero va a ser un momento bonito donde reencontrarme con la gente. Y si alguien que todavía no me conoce, va a tener la oportunidad de hacerlo".

- Participó dentro del pregón de José Luis Ramírez hace 22 años y presentaste a Encarna Ximénez como pregonera de la Semana Santa de 2013. Las tablas del Isabel la Católica no te son desconocidas.

- Va a ser un reencuentro con el escenario, sí. Pero jamás pensé que subiría a él como pregonera de la Semana Santa de Granada. Esto ha sido algo impensable para mí. Nunca, jamás, lo pensé. Pero de alguna manera cuando me llamó el presidente de la Federación de Cofradías para anunciarme el nombramiento, me sentí orgullosa. Algo he debido de hacer bien en todo este tiempo.

- ¿Cómo se asume el ser pregonero de la Semana Santa de Granada sin haber sido lo que podríamos considerar como un 'cofrade normativo'?

- Nunca he pertenecido a ninguna hermandad pero sí he participado de todos sus actos litúrgicos, ya que vengo de una familia religiosa y cumplidora con el deber cristiano. Cuando empecé en la radio conocí una semana Santa distinta donde, de domingo a domingo, la ciudad más bella del mundo lo era más todavía. Y así conocí el mundo de las hermandades, escuchando a los compañeros que me lo contaban. Y fabriqué en mi mente cómo era la Semana Santa y así también la conté yo: sin vivirla a pie de calle pero escuchándola, oyéndola y sintiéndola.

- ¿Qué le va a dar vida, pues, al pregón de Emilia Cayuela?

- Mi vivencia en la radio. Lo que me han contado y lo que he sentido a través de mis cinco sentidos. Por eso siempre que preguntan digo que es un pregón de cinco sentidos. Y el que quiera saber más, que me escuche en el teatro. Por que, en definitiva, eso es la Semana Santa: la fe a través de los sentidos. Cada vez que hacemos estación de penitencia, todos los sentidos tienen que estar ahí para sentir, disfrutar y manifestarlo a quienes todavía no nos conocen.

" Es importante dar testimonio de que somos más Iglesia que nunca"

- En definitiva, parte de su vida ha sido contar y narrar.

- Y por eso el pregón tiene que ser así. He intentando abrir mi corazón de par en par para quien quiera escuchar. Al que no vea, que imagine. Y al que lo esté viendo, que lo sienta. Después de tantos años en la radio, el pregón va a ser la oportunidad de proclamar mi fe como nunca antes he podido hacerlo.

- ¿Y qué supone, precisamente, eso para usted en este momento de su vida?

-Me reconcilia y me reencuentra. De alguna manera, me hace sentir que sigo viva. Han sido años de difícil silencio y de nuevo vuelvo a tener voz.

- El pregón es siempre algo íntimo y personal pero, en cualquier caso, su pregón no va a ser uno más. Es el pregón que anuncia, de verdad, la vuelta de las cofradías a la calle después de la pandemia.

- Es algo que me enorgullece y me emociona. Es algo importante, es darle voz a la manifestación de fe en nuestras calles. Porque en estos dos años hemos estado en lo privado, en lo oculto. Es importante dar ese testimonio, de que somos más Iglesia que nunca, de que somos hermandad de hermandades.

- Y si siempre se ha dicho que la Iglesia es mujer, ¿qué mejor que sea una quien pregone la Semana Santa en un momento como este?

- Es importante que siempre vayamos de la mano, porque hombres y mujeres componemos este mundo. Si vamos de la mano, quitando las barreras que quedan por quitar, qué importa quién pregone. Pero sí, no deja de ser un reconocimiento a la mujer, a la que pare, y demuestra que vamos en buen camino: hay mujeres costaleras, capataces, hermanas mayores. Y también queda menos para que algún día haya una presidenta al frente de la Federación de Cofradías.

La pregonera desvela algunas claves del pregón

Son muchos los detalles que encierra el Pregón de la Semana Santa de Granada. Un protocolo establecido marca la agenda días antes del esperado momento: el encuentro con el arzobispo, con el alcalde y también invitaciones a todo tipo de actos cofrades. Sin embargo, ¿qué se puede conocer de aquello que da forma al pregón?

Emilia Cayuela desvela que el pregón está previsto que dure en torno a una hora: "para mí la medida del tiempo es importante". Aunque todo está centrado en la prosa, también se conoce ya que habrá algún poema entre sus palabras: "no hay mejor poesía que la del corazón, aunque sí se ha colado algún pareado".

La pregonera le devolverá el gesto a José Luis Ramírez Domenech, pregonero de la Semana Santa del año 2000, quien contó con Cayuela en aquel momento. "José Luis es un gran amigo que siempre ha estado en los momentos importantes de mi vida, y también en este". Pero, ¿a quién va a estar dedicado el pregón? "En el librillo aparecen las dedicatorias a mi familia, pero hay otra dedicatoria muy particular y muy general a la vez".

¿Qué hará la pregonera al salir de su casa antes de ir al teatro? Se dirigirá primeramente a la Basílica de la Virgen de las Angustias, "Ella siempre ha estado ahí, es mi amparo y mi cobijo". Desde ahí partirá, como es costumbre, a las Comendadoras de Santiago para abrir el besapiés del Señor en el Huerto.