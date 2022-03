El Jartible, un youtuber cofrade que arrasa en las redes: "No vengo a Twitch a dar clases de religión"

La Semana Santa llega a todos los rincones del mundo. En redes sociales se cuelan cada vez más imágenes y temas relacionados con la vida cofrade y cada vez son más los perfiles en Facebook, Twitter o Instagram dedicados a estos contenidos. La Semana Santa ya es un producto que se consume todo el año y con una vertiente en el mundo digital que no deja de crecer año a año. Uno de los creadores de contenidos cofrades más activos e influyentes de España es granadino y trabaja por contar cómo es la Semana Santa como nunca antes se había hecho.

Darío Fernández del Moral (Granada, 1997) es graduado en Comunicación Audiovisual y el 'youtuber' cofrade más importante que hay ahora mismo. Con 25 años ha conseguido llevar a más de 20000 suscriptores a su canal de YouTube donde comparte sus vídeos sobre Semana Santa y desde hace poco ha hecho su incursión en la plataforma Twitch donde cuenta ya con 4500 seguidores que comparten su afición por el mundo de las cofradías.

- ¿En qué momento se le ocurre a alguien coger su cámara, grabarse hablando de Semana Santa y acabar con miles de visualizaciones?

- Desde muy pequeño he vivido la Semana Santa, con mi familia en la Hermandad de la Cañilla y siendo algo más mayor en Las Penas, donde he salido de monaguillo, de penitente, de acólito y ahora de costalero del Señor de la Paciencia. Y además siempre me había sentido fascinado por la comunicación y el tema audiovisual. Ya tenía experiencia antes de crear mi canal en YouTube sobre elaborar mis propios contenidos pero un día eché un vistazo a la red y vi que nadie se ha había atrevido a hacer nada así. Y por eso, en 2016, di el paso.

"No vengo a YouTube, y ahora a Twitch, a dar clases de religión: vengo a contar cómo vivimos los cofrades durante todo el año"

- ¿En el mundo de la Semana Santa, religioso y tradicional, tiene hueco en un mundo tan agitado como el de las redes sociales y los 'mass media'?

- Es una cuestión complicada. Siempre he querido trasladar la Semana Santa y el mundo cofrade desde la vertiente más artística, cultural y social. Siempre he dejado claro que no vengo a YouTube, y ahora a Twitch, a dar clases de religión; vengo a contar cómo vivimos los cofrades durante todo el año e intento dirigirme a un público que puede verme de otras partes del mundo con creencias y culturas diferentes a la nuestra.

- ¿Y cómo va la hazaña?

- Cuando empecé ya sabía que no iba a agradar a todo el mundo. Todos sabemos lo que gusta criticar en el mundo cofrade y más cuando te sales de lo tradicional. Hay muchos que van con el manual de cómo ser un buen cofrade del brazo pero yo voy a lo mío. No me preocupan los haters. Hay gente, como yo, a la que les gusta mostrar la otra parte de la Semana Santa que no con los cultos y las misas, que van y graban un ensayo o a una banda. No por eso se es menos cofrade ni la Semana Santa se está desvirtuando.

- Y dentro de la Semana Santa de Granada, ¿qué tal encajan tus vídeos y tus contenidos?

- Nadie es profeta en su tierra, me siento más valorado por la gente de otros lugares. No entiendo que quieran contar conmigo en certámenes y ferias de otras ciudades, como Málaga, Jaén o Valladolid, y en Granada a me consideren el 'tonto de los vídeos'. Quizá sean cosas mías pero es la sensación que a veces tengo.

- Cuando alguien se pone a trabajar sobre Semana Santa, ¿cómo se enfocan los contenidos? ¿Cuál es el objetivo que hay de todo ese esfuerzo creativo?

- Intento hacer contenidos que sean interactivos y donde la gente participe, que permita al que me ve y al que me sigue sentirse parte de lo que yo vivo. Con los directos, por ejemplo, me gusta reforzar el sentimiento de comunidad con los usuarios. Como si fuésemos un grupo de cofrades que nos juntamos en un bar para hablar de Semana Santa, de hermandades o de bandas. TikTok o Twitch te permiten esa cercanía.

- Rubius, AuronPlay o Ibai son iconos para muchos jóvenes. Salvando las distancias, ¿dentro de la Semana Santa se te puede considerar como un 'influencer'?

- No estoy al nivel de esos youtubers. Ellos, además, hacen un tipo de contenidos que no tienen que ver con las cosas que yo hago. Mi nicho es otro. Pero a nivel cofrade, de alguna manera, sí podría decir que cuento con un cierto respaldo. Algunas de las cosas que he opinado se han convertido en polémica y hay quien me ha comentado que basa su opinión en algunas de las cosas que he comentado por redes. De alguna manera, podría considerarme un 'microinfluencer'

- Y aunque la Semana Santa en Granada es un fenómeno cada vez más extendido y plural, ¿qué dicen en su entorno, en su clase, sobre su afición por las cofradías y sus contenidos en redes sociales?

- Cuando les digo que la especialidad de mis canales son de temática cofrade se suelen quedar sorprendidos aunque suelen decirme que les parece interesante. Intento explicarles, para que puedan entender, por qué hago ese tipo de contenidos y cuál es el enfoque que le doy a mis vídeos. Pero, evidentemente, cuando alguien piensa en un 'youtuber' no les viene a la cabeza alguien que les hable de Semana Santa y de procesiones.

"Hay mucho más allá de la barra de la casa de hermandad"

- Cada vez estamos más acostumbrados a ver a gente que es capaz de profesionalizar este tipo de trabajo y llegar a vivir de ello. Para usted, ¿cómo es de rentable la Semana Santa?

- Siempre le podría sacar más rentabilidad. Es cierto que he tenido propuestas de empresas pero no me he querido obligar a promocionar sus marcas o sus productos. Por ahora, esto no me ha dado un sueldo como para vivir de ello pero sí para reinvertir en material y ahorrar algo. Por gustarme, claro que me gustaría. Pero no sé si alguien ha conseguido vivir del mundo cofrade en este sentido pero veo muy difícil que yo pueda llegar a ese nivel.

- Sin lugar a duda, la pandemia y las restricciones han hecho a todo el mundo ver que el mundo digital no es un enemigo sino un aliado. En el caso de las cofradías, y volviendo al principio, ¿tienen encaje en Internet? ¿Se saben aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las redes?

- Queda mucho por actualizar, especialmente en Granada. En otros lugares ves cómo gestionan las redes sociales y alucinas, la calidad de los contenidos y los eventos que son capaces de crear en torno al mundo digital. Las hermandades siguen teniendo una visión muy limitada de lo que es la "vida de hermandad". Hay mucho más allá de la barra de la casa de hermandad. Tengo la sensación de que la gestión de las redes a veces es estática, que no responden o no tienen el suficiente 'feedback' con los usuarios. Es necesario que las hermandades entiendan del potencial que tiene Internet y que no basta con publicar el calendario de los cultos y qué día es la misa de hermandad.