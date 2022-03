¿Machismo en la Semana Santa de Granada?

La crisis de las costaleras de Los Ferroviarios ha supuesto una conmoción dentro de la vida cofrade de Granada. Una polémica que ha tenido repercusión nacional y que ha traído consigo la dimisión del hermano mayor y de la junta de gobierno en bloque, además de la intervención de una gestora nombrada por el Arzobispado de Granada. Una situación crítica que lleva a plantearnos, ¿cuánto queda de machismo dentro del mundo de las cofradías?

Estrella Martínez, desde pequeña, ha vivido la Semana Santa día a día. Fue diputada mayor de gobierno en la Hermandad de la Estrella, donde luego ocuparía durante ocho años el cargo de hermana mayor; además de haber sido miembro de la junta de gobierno de la Federación de Cofradías. Ella lo tiene claro: "El papel de la mujer, a estas alturas, no es tan discriminatorio como hace unos años pero aún quedan por romper algunos techos. Hemos andado mucho pero no debemos conformarnos".

La presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades, Elisa Pérez, es de la misma opinión y reivindica el papel de la mujer dentro de la Semana Santa de Granada, ya que supone el número mayoritario en los cortejos y en las nóminas de hermanos. "No sé si toca hablar de machismo, estamos ya totalmente integradas dentro de las hermandades y de la costalería, pero es verdad que debajo de los pasos siempre va a haber ese problema: hay mucha gente retrógrada y arcaica que sigue sin entender que una mujer pueda ir debajo de un paso. Pero hay cuadrillas fuertes de mujeres, saben lo que se dice de ellas, y no van a dar ni un paso atrás".

En su hermandad, en la Federación de Cofradías y ahora en el Centro de Estudios Cofrades, María José García Escobar siempre ha normalizado el papel de la mujer dentro del ámbito de las hermandades. Ella nunca ha sentido ningún tipo de discriminación pero no niega que hay aún camino por recorrer: "Desde los años cincuenta, cuando la mujer sólo bordaba y limpiaba en las cofradías, hemos avanzado mucho y a diferencia del veto y la discriminación que hay en otras ciudades, en la Semana Santa de Granada las mujeres estamos totalmente integradas. No sé cómo se vive en el ámbito de las costaleras, pero si están suscitándose estos problemas es que hay problemas detrás. Si todo es como suena, los hermanos mayores deberían dar un paso adelante".

Vuelta a la normalidad bajo las trabajaderas

La Hermandad de la Soledad fue una de las cofradías pioneras en dejar que las mujeres se ciñeran la faja y se colocaran el costal para llevar a su titular. Más de una década después, el hermano mayor de la cofradía, Enrique Crespo, no reconoce distinción alguna: "las mujeres costaleras son una realidad más de la hermandad, encajan dentro de la cofradía como cualquier otro hermano. Lo mismo que en la junta de gobierno, la presencia de la mujer está más que normalizada". Tras la dimisión del capataz, Pablo Córdoba, una mujer, Laura Coca, se ha hecho cargo del martillo: "Quisimos apostar por una capataz y todo está yendo bien. Laura ya tiene experiencia, tenemos un contacto estrecho y, además, tanto ella como su familia siempre han sido de la hermandad. Es verdad que vamos apurados de tiempo, pero todo irá mejorando poco a poco".

Tras la catarsis en San Juan de Letrán, el comisario episcopal, Víctor Carmona, está intentando devolverle a la Hermandad de los Ferroviarios la tranquilidad que requiere. "Las costaleras reivindicaban que las volvieran a igualar y eso vamos a hacer. Ahora estamos buscando capataces antes de convocarlas. Están siendo días de muchas llamadas de teléfono para hablar con todas las partes e intentar facilitar que las cosas marchen de cara al Viernes Santo", ha asegurado Carmona.

¿Qué queda por normalizar en las cofradías?

La Asociación de Mujeres Cofrades, tras la polémica suscitada en torno a las costaleras de Los Ferroviarios, tienen claro cuál es su función: defender el papel de la mujer dentro de la vida de las hermandades. Su presidenta, Elisa Pérez, estuvo dispuesta a mediar entre las partes antes de la dimisión del hermano mayor y asegura que, "nosotras estamos dispuestas a ayudar en todo, estamos dispuestas a hablar con el consiliario, el hermano mayor o quien haga falta pero lo que no podemos permitir es ir hacia atrás y perder pasos".

Estrella Martínez reconoce esa lenta y progresiva evolución dentro de la Semana Santa, donde la presencia de una mujer ya no es ni extraña ni ajena: "La mujer ya está incorporada dentro de las hermandades, de las juntas de gobierno, de las bandas y ya no está tan mal visto la mujer debajo de los pasos. Hemos conseguido normalizarlo y Granada en eso es pionera, pero no hay que conformarse. Queda mucho cambiar y por hacer, tanto en las hermandades como en la Iglesia".

Para García Escobar, lo ocurrido en el vía crucis de la Hermandad del Huerto está la clave: "pude ver el montón de chicas que había allí y creo que eso es la evidencia de la situación de la mujer en la Semana Santa de Granada. Cada vez más integrada y más normalizada".