Granada aguarda con ilusión el inicio de una nueva Semana Santa

Tras un año de espera, la ciudad aguarda la celebración de la semana mayor. Ocho días en los que Granada se dispone a conmemorar, con piedad, fervor y admiración, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 192 horas en los que la devoción y el sentimiento religioso se funden con la cultura, el arte y la belleza. Una semana en la que las calles han de bullir al paso de las treinta y dos cofradías que se disponen a dar testimonio de su fe. 64 andas

Arranca este domingo una nueva Semana Santa. Y lo hace dejando tras de sí las limitaciones y las restricciones impuestas por la Covid-19. Una Semana Santa que nace con ilusiones renovadas y las esperanzas puestas en revivir los grandes instantes que regala cada año el transcurrir de las grandes imágenes devocionales con las que cuenta la ciudad.

Una Semana Santa que arranca con cinco hermandades realizando su estación de penitencia. A las cuatro y diez de la tarde, Granada se volverá a convertir en una eterna Jerusalén para disfrutar de la primera de las cofradías en la calle. Punto de salida de una semana que cuenta el tiempo al revés.

La Borriquilla

Tres golpes de llave sobre una puerta de madera son el sonido con el que todo cofrade sueña en el Domingo de Ramos. Es el sonido que abre, de par en par, los goznes de la gloria. Cuando den las 16:10 horas en el reloj, a las puertas de San Andrés llamará la Hermandad de Santa María de la Alhambra para inaugurar una nueva Semana Santa: un momento único e irrepetible que pone el punto de partida a una semana repleta de emociones, sentimientos y desbordante fervor popular.

La Hermandad de la Borriquilla se dispondrá a hacer nuevamente su estación de penitencia sacudida por las palmas de la chiquillería. La cantera de todas las hermandades, la savia que brota inagotable ante el Señor de la Entrada en Jerusalén. Novedades presenta la cofradía en este Domingo de Ramos: se aproxima la culminación del paso de misterio, con las nuevas cartelas de Encarnación Hurtado, y Nuestra Señora de la Paz deslumbra con una exquisita vestimenta ingeniada por Jorge Heredia.

Santa Cena

Las entrañas de la Semana Santa de Granada se dibujan en el barrio del Realejo: allí nació, ahora hace casi un siglo, una nueva forma de hacer y entender las cofradías en la ciudad de la Alhambra. Y de ello sigue dando testimonio cada Domingo de Ramos la Hermandad de la Santa Cena. Una de las cofradías icónicas que abren la semana más bella del año, desplegando un selecto cortejo de túnicas encarnadas con capa blanca.

La voz de Rodríguez Quesada llevará a las calles del barrio al misterio de Espinosa Cuadros: uno de los más acabados y perfectos conjuntos escultóricos del siglo XX andaluz. Una oportunidad única para comprobar los progresos de la banda propia de la hermandad, que tan buena carta de presentación dejó el año pasado. Y cómo no, dejarse deslumbrar por la dulzura de la Virgen de la Victoria. No busquen este año su clásico techo de palio, no lo hallarán. Se encuentra en el taller de Julio Alcaraz, sometiéndose a un proceso de conservación.

Maravillas

Las orillas del Darro aguardan la salida de la Hermandad de las Maravillas. Como cada Domingo de Ramos cientos de personas se agolparán en los pretiles del río para dejarse maravillar por las estampas que regala esta corporación nazarena: que si otrora vestía túnicas de ruán, el terciopelo burdeos de sus antifaces destella con el que se cuela por el cauce del antiguo Dauro. La salida de la cofradía es una oportunidad única para disfrutar de la primavera granadina y de todos los matices que ofrece.

Los 'verdes' del Campo de Criptana atronarán tras el Señor de la Sentencia en una simbiosis que se consolida año tras año, y que pone pentagramas manchegos al andar de uno de los cristos más granadinos de cuantos procesionan en Granada. La dureza expresiva del eccehomo de Mora pugna con los perfiles dulces de aquella dolorosa del antiguo convento de la Victoria que encandiló a la nobleza granadina, considerándola como una verdadera maravilla. Como maravilloso es su palio - ¡ojalá sepa Granada admirarlo y valorarlo! - y el selecto repertorio que la acompaña de regreso antes de la medianoche.

Jesús Despojado

La hermandad benjamina de la Semana Santa de Granada regala la madurez que tanto se ha echado de menos en la ciudad. La seriedad y el tino de saber hacer bien las cosas, de definir un carácter y una impronta, y hacer de la hermandad una realidad mucho más profunda. De ello se da testimonio cada Domingo de Ramos, con la ejemplar configuración del cortejo que se despliega desde el Fígares.

En este año, la hermandad recupera uno de los grandes momentos de la Semana Santa: su llegada al Convento del Santo Ángel Custodio, donde las puertas -'manque' pese- aguardarán abiertas, con el guión, las varas y cirios de respeto de la Hermandad del Santo Cristo allí plantados. Vuelta a una ansiada normalidad, que permitirá disfrutar de este y otros instantes, como los que de recogida regala El Dulce Nombre.

Cautivo

Los hermanos de Jesús Cautivo luchan y trabajan por reconducir el sendero. Este Domingo de Ramos será una nueva apuesta por dejar lo mejor de sí mismos en las calles de Granada. Ya quedó de manifiesto en la pasada Cuaresma, cuando protagonizaron el vía crucis oficial, y quedará refrendado esta tarde cuando la cofradía abra las puertas del Sagrario para acompañar a sus sagrados titulares en estación de penitencia.

Granada sueña con ver avanzar la talla del misterio de El Cautivo. Mientras, nos conformamos con el buen trabajo que regalan quienes trabajan bajo el faldón. Novedad será el acompañamiento de los músicos del Carmen de Dúrcal tras el palio de la Virgen de la Encarnación. El palio blanco del Domingo de Ramos aguarda para regalar bellos instantes en esta jornada. No se lo pierdan.