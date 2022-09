Reforzar el ámbito familiar, el objetivo de la nueva campaña de Proyecto Hombre

Como parte de su cierre de temporada, la asociación Proyecto Hombre de Granada, ha presentado su memoria del año pasado en la previa de la develación de su nueva campaña #CuandoNadieTeVe. El evento se ha realizado en el Restaurante María de la O ante varios invitados y medios de comunicación de la provincia la tarde de este jueves 8 de septiembre.

Manuel Mingorance, presidente de Proyecto Hombre, fue el encargado de presentar la nueva campaña de la asociación, durante su discurso, Mingorance mencionó que esta iniciativa pretende visibilizar y enfrentar los problemas por los que atraviesa el núcleo familiar cuando se afronta un problema de adicciones de alguno de sus miembros.

"Esta campaña está centrada y destinada a los padres y madres de jóvenes y adolescentes. Constatamos que en el ámbito familiar, muchos padres y madres lo están pasando mal, hay agresividad e incluso puede haber violencia filio-parental, además de todas las problemáticas que pueden tener lo hijos hoy en día como las adicciones al alcohol, a los porros y a las nuevas tecnologías", apunta Manuel Mingorance.

La campaña se sustenta con dos vídeos promocionales, los cuales fueron emitidos durante el acto de presentación y en los que se enseñan frases reales que los padres de familia transmiten a la asociación durante el proceso de recuperación. "No le conozco", "no le aguanto", "me está amargando la vida", "¿Qué hemos hecho mal?", "¿en qué nos hemos equivocado?", son algunas de las expresiones que se han utilizado en los vídeos.

"Queremos ofrecerle a los padres y madres de Granada que tengan alguna problemática de esta índole, un programa que les ayudará, asesorará y acompañará durante el proceso de recuperación. Esto no es un tabú, ni un estigma, mucho menos un fracaso, es una situación que hay que afrontar, los padres tienen que saber que hay solución a este problema, afirmó el presidente de Proyecto Hombre.

"Al final el consumo y las adicciones es tapar un anhelo que no sabemos cómo cubrir, ese malestar queda tapado y anestesiado con el alcohol, los porros y las sustancias. Cuando se está en el túnel, se ve todo negro y hay situaciones dramáticas y muy tristes para los padres, pero hay solución y hay esperanza, nuestro trabajo así lo atestigua. Ya son muchos los casos de madres y padres que han recuperado a sus hijos y viceversa en esa dinámica intrafamiliar que a veces llega a la violencia verbal, psicológica y física", apuntó Mingorance.

Por último, expresó su ilusión por esta nueva campaña. "Hay que darle visibilidad a este problema, visibilizarlo y ofrecer recursos y habilidades para todos los padres y madres que quieran una solución".

Un 2022 muy prometedor

Además, esta campaña viene a reforzar el trabajo realizado por Proyecto Hombre desde hace 22 años, y un ejemplo claro son los datos que han facilitado a través de su memoria 2021, en el que se manifiesta que han sido 1073 personas las que han sido atendidas en en cualquiera de sus recursos y programas de Tratamiento de adicciones ambulatorios y residenciales, atención a familias y primeras demandas.

Durante el año pasado, también se concedieron 63 altas terapéuticas a aquellas personas que comenzaron alguno de sus programas y lograron la consecución de los objetivos terapéuticos marcados durante el proceso.

"Este año lo afrontamos con normalidad, con una solvencia técnica, profesional y económica, eso se manifiesta en esta memoria, atendimos a más de mil personas en Granada con todo tipo de adiciones, atendemos a un 17% de mujeres, la edad media está entorno a 39 años y que son muchos los chicos y chicas que nos llegan con problemas de salud mental, de ansiedad y depresión. El cambio es brutal, entra una persona y sale otra completamente nueva. Hay gente que lo ha perdido todo y en cuanto sale lo recupera, las personas que caen son más fuertes que las que no lo hacen y eso es una evidencia que constato continuamente", finalizó Manuel Mingorance.