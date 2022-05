“Asumo el cargo con mucha ilusión y ganas de trabajar por Sierra Nevada”

Sierra Nevada es uno de los tesoros más preciados de Granada, su estación de esquí es visitada por millones de turistas al año que llegan de diferentes partes del mundo para disfrutar de sus maravillosas pistas. Pero más allá de todo lo que representa esta reserva natural para la provincia, hay un sector que se ha vuelto fundamental para su correcto funcionamiento, hablamos de los empresarios de la estación.

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada nació en el año de 1981 con el objetivo de luchar por la consolidación del tejido empresarial en Sierra Nevada y revitalizar una zona tan compleja. La estación de esquí de Sierra Nevada es un pilar económico para Granada y Andalucía.

Ordoño Vázquez es el nuevo presidente de la Asociación y en sus primeros meses en el cargo, junto a su junta directiva conformada por Enrique de la Higuera como vicepresidente, Juan Luis del Moral como secretario y Daniel Taillefer como tesorero, ya ha creado un plan de acción para potenciar la estación con nuevos proyectos.

Ordoño, ingeniero de profesión, siempre se ha decantado por el mundo de la nieve y la montaña, al terminar su carrera decidió montar su propio negocio en la Sierra Nevada y es por eso que conoce muy a fondo las entrañas de este sector. Vázquez atendió a Granada Hoy para dar sus primeras impresiones acerca del futuro de la Asociación.

-Felicidades por su nombramiento Ordoño. ¿Hace cuánto que pertenece a la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada?

-Llegué a Sierra Nevada en el 2012 como empresario, pero no fue hasta hace cuatro años que, tras ver que quería estar más al día de todo lo que transcurría tanto dentro como fuera de las pistas, solicité participar activamente en la junta directiva y he sido miembro los últimos cuatro años. Yo en Sierra Nevada entré como socio de un local y directamente como técnico deportivo monté mi propia escuela de esquí, y cuando el volumen me lo permitió, también monté mi propia tienda de alquiler de equipos de esquí y snowboard.

-¿Cómo llega Ordoño Vázquez a presidir la asociación?

-Al final las cosas se dan, yo entro de forma activa y de forma muy humilde a sumar mis posibilidades de ayudar a la asociación. Enrique de la Higuera, el cual ha sido un magnífico presidente en estos últimos siete años y ha realizado complicado trabajo, contando, por supuesto, con la ayuda de su Junta directiva, al frente de la asociación, y decide que era la hora de pasar página como presidente y deja el cargo, pero no la asociación, actualmente es mi vicepresidente, algo que creo que es muy importante y necesario, tener detrás mía a un empresario con su experiencia, me hace llevar mejor esta transición, son muchos años y es fundamental. Llego a la presidencia por decisión unánime, sin ningún voto en contra, lo cual me indica que se confía plenamente en mí y en mis capacidades para poder aportar las mejoras posibles que estén en mis manos. Me siento muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar, tenemos que hacerlo con un gran amor a nuestra estación, hay que entenderlo así. Aquello es como viajar a otro planeta, se mueve en círculos distintos, cada espacio tiene una singularidad y Sierra Nevada es una estación con muchos intereses, con muchísima afluencia de gente, con gente que necesita facturar en tres o cuatro meses todo lo que va a ganar en un año. Hay que ser muy bueno y estar preparado para darle salida a todas sus necesidades. Realizaré mi labor con esfuerzo, ganas de trabajar, con mucha humildad, intentando aportar a cada gremio, dar conocimiento a cada uno de ellos, las herramientas necesarias y el apoyo para poder saber dirigirnos en cada momento al organismo correcto para dar soluciones a problemas concretos. Me considero una generación nueva en la estación, es importante dar paso nuevo a los nuevos empresarios, modernizarla, actualizarla, dinamizarla, pero a su vez, es fundamental contar con el respeto, experiencia y asesoramiento de los que llevan allí toda la vida.

-Cuéntanos un poco acerca de lo que se hace en la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada

-Trabaja y lucha por los derechos de los empresarios de la estación, evidentemente hablamos de muchísimos temas, es una complejidad bastante extrema, dependemos de muchos entes. En primer lugar de la estación, dirigida por Cetursa, que es la empresa que está detrás de la gestión. Con ella debe haber una relación muy fluida y muy eficaz para poder sacar el máximo partido a los pocos meses que tenemos para aprovechar la temporada: fecha de apertura y cierre, el horario, remontes, estado de sus pistas, la calidad de su pisado, control de aglomeraciones, la movilidad dentro de la estación, precio del Forfait, etc. Después está el pueblo, que depende del Ayuntamiento de Monachil. Es difícil de comprender que la estación dependa de un pueblo que se encuentra a 20 kilómetros de la estación, José Morales, su alcalde, lo sabe bien. Sierra Nevada debería depender de algo más grande y con una capacidad económica que pueda manejarla de otra manera. Con el Ayuntamiento de Monachil tenemos una relación muy estrecha, se encarga del mantenimiento y control de la estación: sus pavimentos, sus luces, sus calles, su transporte público, depuradora. Además también contamos con su policía local para mantener el orden. Y por supuesto el Parque Nacional. La estación descansa sobre las laderas del P.N de Sierra Nevada y que se encarga de equilibrar las acciones humanas con las de la naturaleza. Francisco de Asís Muñoz, su director, siempre ha mostrado su intención de apoyar y mejorar la situación actual. Son muchas empresas las que dependen de nosotros y represento a todas las empresas que quieran ser asociadas nuestras, y las que no también, porque disfrutan de nuestra lucha por el bien común, pero solo pagan la cuota los que lo entienden.

-Te ha tocado una época complicada, venimos saliendo de una pandemia ¿Cómo harás para recuperar la estabilidad económica de la Sierra?

-Es una buena pregunta. El turismo ha sido muy golpeado por el Covid, pero la verdad que aún así ha sido una buena temporada de esquí. El problema que tenemos es que llegamos con los bolsillos vacíos. Estamos elaborando nuevas iniciativas. El esfuerzo de todos los empresarios de la estación por salvar la situación ha sido extenuante, como en muchos otros lugares. Aprovecho para agradecer y felicitar a todos los empleados que hacen funcionar la estación, seguridad, personal de limpieza, control de acceso, camareros, profesores/as de esquí y snowbaord, pisapistas, pisteros, personal sanitario, proveedores, transportistas, personal administrativo, dependientas/es, cocineros, se pueden contar por varios miles. Las principales líneas de trabajo para el correcto funcionamiento de la estación están muy marcadas: comunicación fluida con Cetursa, con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, Policía, tanto Local, Autonómica, Nacional y Guardia Civil y por último y no menos importante el Parque Nacional. Esas son las líneas de trabajo más importantes que hay en la estación, mantener la comunicación y estar muy atentos para que cualquier problema que pueda surgir se solucione de la mejor manera. Hay que estar preparados para prevenirlos y cuando aparezcan poder solucionarlos. En este momento la estación está funcionando bien, la llegada de Jesús Ibáñez para mí es buena, un éxito, yo estoy contento con su trabajo, nosotros somos parte de este equipo y tenemos que remar todos hacia la misma dirección. Esa es la línea, actualizar la estación para el futuro, tenemos un proyecto nuevo de remontes, la mejora de las comunicaciones, tanto ferroviaria como aérea con países extranjeros, trabajar la comercialización de la estación, luchar por tener una clientela de calidad.

-Hay factores que no están en tus manos como las condiciones climáticas ¿Te preocupa la situación?

-La temporada normalmente se abre justo el fin de semana antes de diciembre y se acaba el primer fin de semana de mayo con el puente. Nosotros luchamos y estamos convencidos de que la primavera es importante para Sierra Nevada, de hecho creo que es una ventaja competitiva nuestra, nosotros queremos que en primavera se esquíe en Sierra Nevada y este año en concreto aprobamos el cierre anticipado de la estación para empezar las obras de los remontes de Borreguiles, apoyamos a Jesús Ibáñez y a su equipo en este nuevo objetivo de actualizar algo que es fundamental. Tenemos mucho miedo de que no lleguemos a tiempo, pero confiamos en que los remontes estarán listos para diciembre ya que si no tendremos todos un gran problema. En Granada siempre nieva, la nieve llega, tarde o temprano, pero llega. Seguimos viendo que las pistas están bien, teniendo conciencia de que existe una subida de las temperaturas de forma global, pero la estación de esquí, gracias a la gestión de Jesús se ha dotado de casi 200 nuevos cañones con un sistema de innivación más eficaz, capaz de gastar mucha menos luz y que produce nieve en mucho menor tiempo. Poco a poco se están tomando las medidas para paliar esa posible falta de nieve. Pero por supuesto dependemos de la climatología, pero nieve o no, nos hemos encontrado con la tierra, la calima que nos tocó nos ha hecho mucho daño, para nosotros es devastadora, tengo más miedo a eso que a la falta de nieve porque mientras haya frío los cañones siguen funcionando. Luchamos para que el cierre sea el primer fin de semana de mayo y estamos convencidos de lograrlo, pasada esa fecha, en mi opinión, el ser humano es de costumbres y en esas épocas está en la playa o en la feria, con la familia, ese es el momento de cerrar la estación. Siempre y cuando las condiciones lo permitan, sino, desde la junta directiva estaríamos de acuerdo en cerrar antes, si hay falta de nieve, si no hay gente, no hay movimiento y no sería viable para los negocios.

¿Cuál es el mensaje de Ordoño Vázquez para los asociados?

-Quiero trasladarles que yo vengo a trabajar, que Sierra Nevada tiene un potencial tremendo con grandes profesionales y que es necesario que sea una prioridad en Andalucía, ya que forma parte del motor económico de la Comunidad. Necesitamos que nos escuchen, que nos faciliten las gestiones, que el sector de la nieve sea muy visible y fundamental. Necesitamos que nos entiendan como un sector diferente al resto, nosotros no trabajamos el año entero. Es muy importante que nos atiendan, que nos apoyen y que nos visiten. Somos parte fundamental de ese caramelo que hace que la gente venga a nuestra estación, que visiten nuestra restauración, nuestros hoteles, nuestras tiendas, que toda esa oferta de ocio sea lo más puntera, necesitamos que se siga invirtiendo en Sierra nevada todo lo posible para que sea un lugar cómodo para nuestros visitantes y además que haga que brille Granada y por supuesto Andalucía.