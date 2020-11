La Fiscalía de Granada no ve "negligencia" ni falta de formación del equipo de rescate de Sierra Nevada

La Fiscalía de Granada ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada a finales de septiembre por el comité de empresa de Cetursa Sierra Nevada Remontes en la que aludía a la supuesta inexistencia de un equipo de rescate suficientemente preparado para llevar a cabo la evacuación de los remontes de la estación de esquí en caso necesario.

El comité de empresa aludía en su denuncia a un delito contra el derecho de los trabajadores pues exponía que, a 30 de septiembre, no le constaba la composición de los equipos de rescate, su formación, equipación ni la planificación en caso de evacuación. Exponía así que ante la próxima apertura de la estación para la temporada invernal sería "una grave negligencia" volver a poner en marcha los medios mecánicos sin "las garantías mínimas de seguridad que debe tener el transporte por cable recogidas en la normativa".

En un decreto, la Fiscalía expone que de la denuncia "solo se desprende" que la dirección de Cetursa, concretamente el director de Montaña, no ha facilitado información al comité sobre las condiciones, equipos y planificación de la evacuación de los trabajadores y usuarios de los medios mecánicos, sin que la actividad de la temporada en Sierra Nevada haya aún comenzado.

Argumenta que en este escenario "difícilmente ha podido ponerse en riesgo la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores como consecuencia de una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales".

Recuerda la Fiscalía a este respecto que el Derecho Penal "no actúa a prevención de la posible comisión de un ilícito penal y lo que se sanciona penalmente no es la desobediencia a las normas de seguridad, sino la puesta en peligro de los trabajadores por infracción de dichas normas, algo que -según recalca- aún no se ha producido".

La decisión de la Fiscalía va en la línea de lo ya expresado con anterioridad por la Inspección de Trabajo, que no apreció irregularidades tras estudiar el asunto después de que el comité de empresa también se lo trasladara.

Previo a la apertura de temporada 2020-21, el Departamento de Pistas de Sierra Nevada comenzó a formarse a principios de octubre para el eventual rescate de pasajeros en los remontes de la estación en virtud de un curso de 64 horas distribuidas en dos semanas. En este periodo un grupo de pisteros ha recibido instrucciones sobre el equipo necesario para efectuar un rescate aéreo en un medio mecánico tipo de la estación. En este programa de formación, que se repite cada año, aprenden cómo actuar en caso de que haya que desalojar a los usuarios de un remonte que haya dejado de funcionar.