Enseñar a enseñar ciencia

–La verdad que mucho menos de lo que me gustaría. Hemos detectado que la naturaleza que alberga Sierra Nevada, como Espacio Natural, no es suficientemente conocida por los futuros maestros de la provincia de Granada y esto nos preocupa, pues ellos serán los referentes para los niños en pocos años. Sería necesario desarrollar planes específicos para tratar de mejorar esta situación.

–Considero que la divulgación es una tarea fundamental de cualquier científico y los eventos en los que me he involucrado, como Café con Ciencia o La Noche de los Investigadores, son excelentes oportunidades para ello. Hace tres cursos que colaboro en la sección Ciencia Abierta que desde el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales mantenemos con Granada Hoy y, además, como Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR, también participo todos los años en la Semana de la Ciencia, con talleres especialmente diseñados para escolares de Educación Primaria en relación principalmente al descubrimiento del mundo microscópico. Son actividades muy enriquecedoras para mí.

–Creo que mi vocación es muy temprana. Mis, estupendos, profesores en el bachillerato, Carmen Cano y Juan Azorín, consiguieron que me encantaran las Ciencias de la Naturaleza y ahí empezó todo. Hasta avanzada la carrera de Biología no descubrí cuánto me gustaban las plantas y dentro de la Botánica, al acabar mi licenciatura decidí estudiar los musgos de Sierra Nevada, investigar cuántos existen, cómo son y dónde viven, cómo se clasifican, cómo es su ADN y cómo conservarlos en los ecosistemas de las montañas.

Los briófitos

Los briófitos es un grupo de plantas en el que se encuentran los musgos, junto a las hepáticas y antocerotas. Los musgos son el grupo principal y el que le da nombre al grupo, que viene del latín bryon y este del griego bruon con el que se denominaba a toda esta familia con carácter general. Son plantas terrestres no vasculares, se cree que las primeras en evolucionar hace 500 millones de años de algas verdes y colonizar los espacios terrestres. Tienen tejidos poco diferenciados y no poseen vasos de conducción, ni raíces, tallos ni hojas verdaderas. Se reproducen por esporas.

En su tesis doctoral Susana Rams encontró un total de 442 taxones para Sierra Nevada, que representan un 40 % de la brioflora ibérica y un 25 % de la europea. Se reparten en 2 antocerotas, 366 musgos y 74 hepáticas.

–¿Es Sierra Nevada un Paraíso de Biodiversidad, también en el apartado de briófitos?

–En el conjunto de Sierra Nevada existe una gran diversidad de musgos y otras plantas diminutas relacionadas. Durante los últimos años hemos podido catalogar en la zona alrededor de 400 especies de briófitos, el grupo vegetal que incluye a los musgos. En este también se encuentran otros dos tipos de plantas que igualmente se reproducen de forma sexual por esporas, a las que llamamos hepáticas y antocerotas. Fue chocante descubrir que en tan sólo 2.000 kilómetros cuadrados de territorio se encuentra concentrado, al menos, un 25% de toda la brioflora del contexto Mediterráneo.

–¿Existen briófitos en peligro de extinción en Sierra Nevada?



–Desafortunadamente, sí. Tenemos constancia de 1 especie briofítica extinta, de 3 en peligro crítico, 1 en peligro y 23 en situación vulnerable.

–¿Cuáles son las principales amenazas para estas plantas en Sierra Nevada?

–Como en todos los grupos biológicos, algunas especies son más sensibles que otras a los cambios en sus condiciones ambientales óptimas. Recientemente hemos utilizado el musgo Funaria hygrometrica para estudiar la respuesta de estas plantas ante escenarios de cambio climático, en un estudio encabezado por la Doctora Rosa Mª Ros, de la Universidad de Murcia. Resultan especialmente críticos factores como la luz, el agua, la temperatura, el pH, el sustrato.. Entre las principales amenazas para el mantenimiento de la diversidad y riqueza de los briófitos en Sierra Nevada podemos distinguir dos tipos: las naturales y las de origen antrópico. Sobre las amenazas naturales no tenemos excesivo control, pues corresponden con circunstancias tales como debilidad genética propia, plagas de algunos insectos u hongos, periodos de sequías o inundaciones, incendios no provocados, desplazamientos de los cascajares debidos al trasiego de la fauna ordinaria, etc. Pero sobre las amenazas originadas por la mano del hombre sí podemos tener control. Por eso, considero que es muy importante que los ciudadanos no permitamos el urbanismo descontrolado, el entubamiento de cauces fluviales, la polución, la recolección indiscriminada, la expansión de la agricultura en invernaderos, el sobrepastoreo, la masificación del turismo o el ‘ninguneo’ a la legislación ambiental, entre otras situaciones. Y no sólo porque afecten a los musgos, como es obvio.

–¿Podemos determinar algunas áreas principales para la conservación de los briófitos nevadenses?

–Sí, hemos realizado un trabajo en el que se han determinado de forma preliminar las áreas de Sierra Nevada más relevantes en este sentido. Es posible que en el futuro la lista aumente, cuando contemos con datos más precisos. Se trata de una aportación para los gestores de las áreas protegidas en su labor de toma de decisiones y ejecución de medidas sobre conservación efectiva. ¿Cómo lo hemos hecho? Los criterios que hemos aplicado a cada localidad han sido tres: primero, la presencia de especies de briófitos en listas rojas, segundo, el grado de endemicidad y rareza específica y, tercero, el grado de riqueza específica. En la zona de la provincia de Granada no ha habido demasiadas sorpresas y los lugares más reseñables son los alrededores del Veleta, Mulhacén, Alcazaba y Trevenque, junto a los Barrancos de San Juan, del Guarnón, la Dehesa del Camarate y los alrededores de Pórtugos. Sin embargo, en la provincia de Almería, hemos identificado varias zonas inesperadas que cumplen los tres criterios: el Área Recreativa Las Rozas, el Barranco de las Amoladeras y los alrededores del Pico del Chullo. Estos resultados los vamos a presentar en el 9º Congreso de Biología de la Conservación de Plantas, que se celebrará el próximo mes de julio en Granada.



–Aunque no estamos en Navidad no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntar a una experta como usted, ¿por qué no hay que poner ‘musgo vivo’ en los belenes? Por mucho que nos gusten las tradiciones.



–El principal motivo es que, en los belenes, los musgos juegan un papel meramente decorativo para simple disfrute estético del ser humano, mientras que en la naturaleza no es así. Las funciones que los musgos desarrollan en su medio son bastante numerosas, por lo que al arrancarlos privamos al ecosistema de uno de sus necesarios elementos. Me gustaría destacar algunas de esas funciones. Para comenzar, generan un microhábitat que constituye el lugar donde viven miles de otras especies diminutas: insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, gusanos, moluscos… incluso amebas, rotíferos o tardígrados, que se verían privados sin los musgos del entorno adecuado para el desarrollo de su ciclo vital. Por otra parte, estas pequeñas plantas son generadoras de suelo y agentes activos que frenan la erosión. También establecen relaciones simbióticas con microorganismos fijadores de nitrógeno. Además, constituyen un sustrato húmedo imprescindible para la germinación de muchas semillas y favorecen el mantenimiento de la humedad ambiental. Tampoco es despreciable su función a través de la fotosíntesis como sumideros de CO2 y productores de O2. Por último, recordemos que la recolección sin permiso en el Parque Natural y Nacional está prohibida salvo para usos relacionados con la conservación e investigación.