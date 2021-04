Rescates en Sierra Nevada: auxilian a un esquiador y a un senderista accidentados

El Servicio de Montaña (Sereim) de la Guardia Civil de Granada rescató este martes a dos heridos graves en que habían sufrido sendos accidentes en Sierra Nevada. Primero, a un senderista que sufrió una caída y se rompió la tibia y el peroné y después a un esquiador que sufrió una luxación en un hombro.

El primer rescate fue el de un senderista de 73 años que se fracturó la tibia y el peroné al sufrir una caída en el paraje Barranco Hondo, en el término municipal de Dílar. El Servicio de Emergencias de la Junta de Andalucía, el 112, sobre las 13:00 horas alertó a la Guardia Civil sobre un hombre que había sufrido una caída cuando realizaba una ruta hasta el pico La Silleta del Padul, se le había torcido el tobillo y el dolor no le permitía no solo no continuar la marcha, ni siquiera ponerse de pie.

Cuatro especialistas del Servicio de Montaña salieron hacia el lugar del accidente en vehículo oficial y llegaron hasta donde podían acceder con el vehículo todoterreno, desde ahí hasta donde se encuentra el hombre accidentado. Desde allí ascendieron a pie aproximadamente unos quince minutos hasta encontrar a la víctima.

Los agentes le inmovilizaron la pierna, lo introdujeron en la camilla y la portearon a hombros hasta el vehículo oficial. Desde allí bajaron por el carril hasta donde fue posible transferir al herido a una ambulancia que lo trasladó de urgencia al hospital del PTS de Granada. La mañana de este miércoles, ya en su casa, el accidentado ha llamado a sus rescatadores para, muy emocionado, darles las gracias por haberle salvado la vida.

El segundo accidentado fue un esquiador de 52 años que, sobre las 21:00 horas, llamó a la Guardia Civil pidiendo auxilio porque se había caído en la zona del Barranco de San Juan de Sierra Nevada y había sufrido la luxación de un hombro.

Cuatro especialistas del Servicio de Montaña salieron de la comandancia de la Guardia Civil de Granada en vehículo oficial para la zona donde se encontraba la persona accidentada. Una hora después los agentes consiguieron localizarlo en la zona de Borreguiles, le inmovilizaron el hombro, lo acompañaron hasta y el vehículo de la Guardia Civil y lo condujeron hasta el hospital de la Inmaculada de Granada.