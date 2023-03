Sierra Nevada afronta la Semana Santa con reservas a un 60%

Sierra Nevada resiste. Las reservas para Semana Santa, según fuentes cercanas a la estación, rozan en 55%. Las altas temperaturas y la falta de nieve están lastrando la afluencia al complejo de esquí y montaña en esta parte final de una temporada que, sin embargo, supera las cifras del 2022, año en el que aún resistían ciertas restricciones por la pandemia, y cuya sensación general entre comerciantes y trabajadores es positiva a pesar de todo. De esta manera, y a pesar de que se están "produciendo bastantes cancelaciones", según varios comerciantes de Pradollano, la estación llega al último gran tirón de la temporada con reservas que oscilan el 60% en los primeros días de la Semana Santa, y que descienden casi al 50% conforme llegan los días grandes de la Pascua. La falta de expectativas en el frío y las altas temperaturas que se esperan para la próxima semana marcan también las reservas de última hora, donde está empezando a imponerse el destino playa.

Lo cierto es que el ambiente en la estación de esquí en los últimos días dista bastante de ser invernal, y a ello contribuye el desangelado aspecto que en cuanto a nieve presenta en macizo, sobre todo en las zonas bajas. A pesar de que con los nuevos cañones de nieve producida se están asegurando buenos espesores que están garantizando la operatividad de las pistas que llegan desde Borreguiles hasta Pradollano, el resto de la montaña empieza a lucir sin manto blanco. "A partir de las dos o así ya las pistas sufren con este calor", comentaba un aficionado a otro, con sus tablas de snowboard a cuestas, mientras caminaban hacia la plaza de Andalucía el pasado martes.

Semana Santa en Sierra Nevada

"Las altas temperaturas de las últimas semanas están afectando a las reservas de los clientes", ha reconocido a este diario Ordoño Vázquez, presidente desde esta temporada de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, que estima que "en estos momentos podríamos hablar de un 50% de ocupación aproximadamente dependiendo del sector". Son las oscilaciones que manejan también fuentes de Cetursa, que prevén un 60% de ocupación al inicio de la Semana Santa, pero con tendencia a un 50% conforme pasen los días.

El empresario admite que "la subida de las temperaturas pide irse a la Costa", pero insiste en que de por sí "la estación es llamativa" y que cuenta ahora mismo 50 kilómetros de pistas funcionando", y que serían "suficientes para que todos los clientes puedan disfrutar de la nieve en primavera".

Aun así, para Vázquez "la temporada, en líneas generales, ha sido positiva". "Y más en relación a la cantidad de nieve que hemos recibido, que por desgracia ha sido un poco escasa este año", ha añadido. El presidente de los empresarios serranos no cree que finalmente se vaya a llegar a la fecha del 1 de mayo como cierre de la temporada, algo que venían reclamando los dueños durante muchos años, y admite que "sería solo y cuando las condiciones de nieve lo permitan".

Como no hay mal que por bien no venga, un cierre adelantado de temporada serviría para iniciar antes los trabajos para la instalación y renovación completa del principal medio mecánico de conexión entre las partes alta y baja de Sierra Nevada, el telecabina al Al-Andalus, "que esperamos estrenar la temporada que viene", explicó Vázquez.

A pie de estación

La sensación más a pie de calle es parecida. Las mañanas son tranquilas en este final de marzo con aspecto de mayo o más bien junio. Solo a partir de la hora de comer se anima la urbanización, aunque los restaurantes distan de estar llenos entre semana. Solo el jolgorio de los grupos escolares llegados de Jaén, Málaga y otras provincias andaluzas alegra la tarde y hace de la plaza de Andalucía un patio de colegio. Los autobuses que los llevan de vuelta a la ciudad esperan mezclados con los coches de los equipos ciclistas profesionales que estos días se concentran en la Sierra. De un vistazo, el Ineos Grenadiers y el Bora-Hansgrohe.

En la tienda White World de alquiler, compra y escuela de esquí, Daniel Taillefer, uno de sus responsables se muestra satisfecho por la temporada "sobre todo desde Navidad". "Vivimos de la nieve y ha habido poca, así que para ser un año así, ha estado bastante bien", afirma.

Este empresario tampoco es muy optimista y piensa que la temporada no se cerrará el 1 de mayo "salvo que la situación cambien mucho". Aun no ha hecho una estimación de cancelaciones, aunque un trabajador desde dentro de la tienda se atreve a decir que "muchas". Taillefer no le contradice: "Ahora la temporada se ha medio apagado y no tengo claro cómo irá la Semana Santa, hay poquita nieve, pero no creo que sea muy fuerte".

En Monitor Tecno no varían en exceso esta visión. "Empezó la temporada mal, sin nieve y floja de gente, y enero empezó a mejorar bastante", explica Víctor Lemos, uno de los trabajadores del establecimiento, que fija como momento clave de la temporada el pasado febrero, que fue "potentísimo", según sus palabras. "El mejor de los que he visto yo en los últimos años", incide.

Para para ellos, "la Semana Santa es una incógnita". "Tenemos reservas pero también ha habido cancelaciones en los hoteles y en los alquileres", explica Lemos, que ve lógico que la "gente esté tirando para la playa con este tiempo, aunque esté mal decirlo". "Ahora estamos viendo a ver qué pasa. Por la experiencia que tengo al 1 de mayo no va a llegar la nieve, y si llega va a ser en unas condiciones malísimas, así que dependemos del tiempo", añade.