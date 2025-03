Una avalancha de nieve en Sierra Nevada obliga a movilizar a la Guardia Civil

El Ascensor de Sierra Nevada ha registrado este medio día avalancha, sin llegar a afectar a la pista de El Río, movilizando tanto a efectivos del Sereim de la Guardia Civil para sondear, junto a pisterios y un perro especialista en búsqueda, la lengua de nieve resultante, según han explicado fuentes de la estación a este periódico. Las tareas se han prolongado hasta poco después de las 14:30 horas sin haberse constatado la presencia de personas afectadas por el alud.

⁠La avalancha fue comunicado a la torre de control por un monitor de esquí que presenció el movimiento de nieve desde el telecabina Al Andalus, y ya informó en aquella ocasión de que , desde su posición, no presenció que nadie la hubiese provocado ni que se hubiera visto envuelto en ella. No obstante se procedió a activar el protocolo para comprobar que no hubiese heridos.

Desde Cetursa detallan que, tras las últimas nevadas, Sierra Nevada se encuentra desde esta mañana en riesgo 3 (sobre 5) de riesgo de avalancha, lo que desaconseja el esquí fuera de pista.