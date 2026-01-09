La mejor Navidad en nueve años en Sierra Nevada apunta a "números históricos al cierre de esta temporada", vaticina Juanma Moreno

"Probablemente tengamos números históricos al cierre de esta temporada, si nada se tuerce". Con estas palabras el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho balance turístico en la comunidad, y en especial en Sierra Nevada, durante una visita que ha realizado a la estación este viernes, donde ha conocido las últimas actuaciones e inversiones en el complejo invernal: dos nuevas alfombras de iniciación, máquinas pisapistas y un nuevo restaurante en el área de Borreguiles que aún sigue en obras. Unas inversiones que seguirán, y donde el dirigente ha puesto el foco en los cerca de 40 millones de euros que sumarán tanto el arreglo de la carretera de acceso, que incluye la construcción de tres aparcamientos disuasorios, como mejoras en materia de sostenibilidad, que engloban también la construcción de balsas de almacenamiento de agua.

En una estación que "luce rebosante de nieve de calidad", Juanma Moreno se ha felicitado de que Sierra Nevada haya cerrado la temporada navideña con la mejor oferta esquiable de las últimas nueve temporadas, con una ocupación hotelera media entre los días 22 de diciembre y 5 de enero del 75%, que estuvo sobre el 90% en las jornadas próximas al cambio de año. Según los datos revelados por el presidente de la Junta, la estación ofreció una media de 80 kilómetros esquiables al día durante el periodo vacacional, "con cien o más en buena parte" de estas semanas, "con todas las zonas abiertas, y todos los remontes en funcionamiento". Así, Moreno sentenció: "Aficionados de Andalucía, España y el mundo: es el momento de venir a Sierra Nevada". Moreno destacó las "condiciones excepcionales" que ha gozado la Sierra durante esta Navidad, con "casi todo el dominio esquiable operativo", y por el que han pasado 5.000 esquiadores en el peor de los días a causa de un temporal, a picos de 15.000. En las últimas semanas han pasado 185.000 visitantes por la estación, de los cuales 130.000 son esquiadores y el resto usuarios.

Inversiones

"Esta estación de esquí es exponente de la mejor marca Andalucía, un patrimonio natural que es excepcional que cuidamos con mimo, y un activo extraordinario que es un motor importantísimo de riqueza y empleo", ha recordado Moreno, que cifra el impacto del 2,2% en el PIB provincia y del 2% en el empleo en Granada. El presidente de la Junta ha repasado las líneas de modernización y mejora establecidas en el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2020-30 que "está permitiendo aprovechar al máximo el potencial de estas instalaciones".

Así, resaltó los más de 120 millones de euros invertidos desde 2019 en Sierra Nevada, "sin olvidar algo que llevamos reclamando hace tiempo, que es la mejora de la carretera de acceso, la A-395 que se inició hace una semana". "Una demanda histórica por los empresarios, usuarios y la provincia", expresó Moreno, que cifró en más de 19 de euros el coste del arreglo de la vía, pero donde destacó la importancia de los tres aparcamientos disuasorios y el sistema de lanzaderas en bus que se va a implantar porque "van a ayudar a aliviar y regular la afluencia Pradollano. No solamente vamos a mejorar la seguridad de la vía". Asimismo, para este 2026 Cetursa acometerá varios proyectos por valor de cerca de 20 millones de euros "en proyectos de sostenibilidad presentes en mejorar la economía circular, de agua, en inversiones en balsas de almacenamiento", añadió. En total, cerca de 40 millones.

Temporada anormal

"Todo el dinero que recauda Cetursa se reinvierte en Sierra Nevada", destacó el presidente de la comunidad. Se felicitó porque el Plan de Descarbonización haya logrado reducir un 75% la huella de carbono en la estación, mientras se sigue "trabajando en la sustitución del viejo telesilla Parador" y la remodelación "tanto el hotel Telecabina como del edificio de Cetursa, que están un tanto antiguos".

"Hemos pasado siete años muy malos", rememoró Moreno con los tiempos del Covid y por la sequía, pero se congratuló de "haber tenido el coraje y la valentía junto al equipo de Cetursa de abrir todos los años". Además, el dirigente admitió que está siendo una "temporada mejor de lo normal" y que "no es lo habitual" la gran cantidad de nieve caída, así como las condiciones invernales que han llevado a una Navidad de grandes registros. "Este año, si nada se tuerce, va a ser una temporada excepcional", remarcó.

Balance andaluz

Los hoteles andaluces han registrado esta Navidad una ocupación del 72%, con cerca de 950.000 estancias, algo más de 5 puntos por encima del año pasado, con especial crecimiento del turismo extranjero, que ha roto la estacionalidad del verano. Moreno ha subrayado las cifras turísticas alcanzadas estas Navidades, un periodo en el que las casas rurales han registrado una ocupación media del 50%, cinco puntos más que el año anterior, y en el que el turismo nacional ha sido el mayoritario, con un 30% del total, si bien el extranjero ha crecido especialmente hasta romper la estacionalidad del verano.

El que mayor crecimiento ha registrado ha sido el alemán, con un 27%, seguido del británico, con un 15%, y el francés, con un 10% de aumento. "Ese turismo internacional se acerca más no solo en verano, sino en épocas navideñas, y donde hemos roto esa estacionalidad. Registros que siguen apuntalando la fuerza de la marca Andalucía", sentenció.