"La mayor fortaleza de la sanidad pública son sus profesionales"

–Después de un año tan duro como el que hemos pasado, ¿cómo se encuentran los profesionales a los que representa?

–Nos encontramos agotados, física y psicológicamente. Ha sido un año duro en el que hemos vivido experiencias humanas difíciles de superar, un año en el que hemos tenido que realizar un mayor esfuerzo en el trabajo con una importante sobrecarga laboral, y lo más importante, no sabemos hasta cuándo seguiremos en esta difícil situación.

–La pandemia ha puesto en evidencia algunas de las "debilidades" del Sistema de Salud ¿Cuáles de estas debilidades consideran desde el Colegio de Médicos de Granada que deberían solucionarse cuanto antes?

–La mayor fortaleza del sistema público son sus profesionales. La mayor debilidad es la falta de personal debido a una histórica infradotación presupuestaria en todas las Comunidades Autónomas. Los médicos, y en general todos los profesionales sanitarios, tenemos unas condiciones laborales muy mejorables, fundamentalmente la inestabilidad laboral. En Andalucía no hemos tenido durante años oposiciones y traslados suficientes. Cuando la pandemia lo permita, tomarán posesión de su plaza muchos médicos en Andalucía y estamos esperanzados con el compromiso de la Consejería de Salud y Familias de realizar oposiciones y traslados en años alternos en el futuro. También hay que mejorar las condiciones laborales para conseguir que nuestros médicos formados no se vayan de Andalucía o como en ocasiones pasa en Medicina de Familia, no busquen realizar otra especialidad. Para ello hay que permitir que el médico mejore en lo asistencial, en el ámbito docente e investigador. Es preciso fomentar el liderazgo en los equipos. Y por último los salarios deben equipararse con otras comunidades autónomas y con Europa. Otro elemento importante de debilidad es no tener uniformidad en la asistencia sanitaria en España porque al Ministerio de Sanidad se ha ido vaciando de competencias. Falta un liderazgo común, aunque luego se gestione en cada comunidad autónoma.

“Sería necesario tener en nuestro país un consenso político sobre sanidad, y dejar la confrontación”

–¿Cómo han trabajado desde el Colegio de Médicos de Granada contra el coronavirus?

–El Colegio de Médicos ha trabajado en varias líneas. La primera la formación y la información, tratando de trasmitir todos los documentos que nos llegaban en la primera fase de la pandemia. Hemos organizado cursos de formación sobre equipos de protección, sobre rastreadores… A través de FIBAO realizamos una donación y comenzamos una campaña de recogida de fondos para la compra de equipos de protección. Hemos puesto en marcha una campaña de apoyo psicológico de los colegiados realizado por nuestra Unidad de Apoyo al Médico, integrado por psiquiatras y psicólogos. Hemos realizado varias campañas en medios de comunicación y redes sociales de concienciación a los ciudadanos sobre la enfermedad Covid y sobre el funcionamiento de los centros sanitarios.

–¿Considera que en situaciones como la que estamos viviendo la sanidad necesitaría un órgano independiente del poder político?

–Sería necesario tener en nuestro país un consenso político sobre sanidad, de forma que quedara fuera de la confrontación política. En este consenso hay que apostar por una mayor inversión en sanidad, por un modelo de atención primaria diferente y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos y profesionales. Y faltan organismos nacionales independientes, como ocurre en otros países de Europa, que apoyen al médico en la toma de decisiones, que asesoren a las autoridades sanitarias en la organización y que auditen el funcionamiento de los centros sanitarios.

–¿Cuál es el principal objetivo del Colegio para este año que empieza y que parece ser algo más esperanzador con la llegada de las vacunas...?

–El Colegio de Médicos de Granada ha iniciado una nueva etapa hace pocas semanas con la toma de posesión de la Junta Directiva. Lo primero que hicimos fue comunicar a nuestros colegiados el proyecto para estos cuatro años basado en proyectos que creemos de interés, potenciando la formación transversal e independiente a la que hemos incorporado nuevas tecnologías para llegar a todos los colegiados. Vamos a seguir trabajando en la atención a nuestros colegiados en el apoyo psicológico que tan necesario es, dadas nuestras responsabilidades y nuestra sobrecarga de trabajo. Continuaremos con nuestra línea de transparencia y modernización de las estructuras del Colegio, seguiremos con el proyecto que iniciamos hace tiempo con las asociaciones de pacientes, y también iniciaremos un proyecto para conocer y difundir la historia de nuestra profesión en Granada.

–Algún mensaje para la población...

–Pedimos responsabilidad en estos difíciles momentos. En estas Navidades tenemos que regalar salud y eso significa celebrarlas solo con las personas con las que convivimos, evitar aglomeraciones, no quitarse la mascarilla en locales cerrados, continuar con el lavado frecuente de manos... No hay que pensar en estas fiestas sino en tener a nuestros familiares y amigos en el próximo año.