“El mediador colegiado es el experto en seguros y profesional de confianza”

Genaro Sánchez Capilla preside el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Granada desde el año 2015. A su vez, desde 2017 ostenta el cargo de presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros. Actualmente también es vocal de la junta de gobierno de la Unión Profesional de Granada (UPG) y en breve tomará cargo como presidente del FORO PERMANENTE DEL SECTOR ASEGURADOR DE GRANADA, asociación de reciente constitución por parte de la industria aseguradora de nuestra provincia. Durante estos siete años de andadura, también ha formado parte de la comisión permanente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros (CGCMSE) y de la comisión de comunicación de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE). Por último, hay que destacar su importante labor como director del histórico y exitoso XI Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros (Granada, 2016).

–Hablemos de su institución colegial. ¿Cuál es su finalidad, que funciones tiene?

–El Colegio de Mediadores de Seguros de Granada es una corporación de derecho público amparada por la ley, que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Por tanto, corresponde por ley al Colegio de Mediadores de Seguros ejercer la representación y defensa de la profesión del mediador de seguros (agentes y corredores de seguros) ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales de sus colegiados. Las funciones y objetivos del colegio son, principalmente, representar a los Mediadores de Seguros ante las autoridades, corporaciones, organismos o entidades que correspondan, ejerciendo las acciones necesarias en beneficio y defensa de los intereses de los colegiados y de la profesión.Defender y proteger la actividad de mediación, fundamentalmente contra el intrusismo y la mala praxis y contribuir a una formación profesional eficiente, actual y adaptada a las exigencias legislativas.También, por una parte, secundar e informar a los colegiados para que puedan cumplir con sus diversas obligaciones legales y, por otra, mejorar y desarrollar profesionalmente al mediador de seguros.

–¿Que servicios prestan? ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al Colegio de Mediadores de Seguros de Granada?

–En la actualidad, la institución colegial dispone de sede propia, situada en camino de Ronda, 130-1º Izquierda. Unas instalaciones modernas y acordes a las necesidades del colectivo de la mediación colegiada granadina. Los servicios principales que se ofrecen a los colegiados son: asesoría en todo lo concerniente a la actividad profesional y empresarial del mediador de seguros, contando para ello con los servicios del bufete jurídico Hispacolex; departamento de comunicación y formación. Dentro de este apartado –formación– hay que mencionar la Convocatoria anual del Curso de Formación (Nivel 1) en materias financieras y de seguros privados del curso 2021/2022, de acuerdo con el real decreto 764/2010 y la resolución de formacion de 12/02/11 que desarrolla la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros privados, certificado reconocido por la Universidad de San Pablo – CEU, y cuya certificación es necesaria para el desempeño de la actividad de mediación en seguros.

También programa de formación continua anual para colegiados, empleados, etc. y acuerdo con consultoría de coaching personal y empresarial, Escuela Internacional de Gerencia... Otros servicios son: bolsa de empleo sectorial; servicio de atención al cliente, servicio de prevención contra el blanqueo de capitales, etc.; ventajas y convenios específicos a favor de los colegiados que el colegio provincial, consejo autonómico y consejo general disponen con entidades públicas y privadas tanto en el ámbito profesional como personal, tales como acuerdo de operativa bancaria, LOPD, prevención de riesgos, condiciones especiales en seguros, seguro gratuito de responsabilidad civil profesional para agentes colegiados, software para mediadores de seguros, etc.

–¿Por qué un mediador de seguros colegiado?

–Hay muchas maneras de contratar un seguro, pero solo una con la cual no equivocarse: confiar en un mediador de seguros colegiado, agente o corredor.

El mediador es el experto en seguros. Es un profesional de confianza que conoce tus circunstancias y ofrecerá el seguro que más se adecue a tus necesidades, que garantiza siempre el mejor seguro para ti, al mejor precio.

El mediador, por vocación de servicio, siempre estará a tu lado para apoyarte y asesorarte cuando más lo necesites. Una póliza bien asesorada, es una póliza bien asegurada.

¿En quién vas a confiar, pues, tus seguros? El mediador de seguros colegiado es tu única garantía de profesionalidad, calidad y servicio.

–¿Que acciones destacaría de las que han llevado a cabo este año?

–Destacaría las siguientes: la intensa actividad institucional con la ampliación de convenios con entidades aseguradoras y otros proveedores de servicios. El soporte institucional prestado por el Colegio y colectivo de la mediación colegiada con los municipios y vecinos afectados por los daños por terremoto en la provincia de Granada.

La colaboración con el Consorcio de Compensación de Seguros y administración provincial (Diputación de Granada) para la puesta en marcha de un convenio de colaboración a través del cual nuestra institución prestará asesoramiento general en materia de seguros a la propia Diputación y ayuntamientos locales de la provincia, extendiéndose éste a las oficinas municipales de información al consumidor.

La celebración del VI Encuentro de la Mediación-Sector Asegurador de Granada el pasado mes de noviembre (principal punto de encuentro sectorial anual a nivel provincial).

La colaboración a través del establecimiento de un convenio de colaboración con las Cámaras de Comercio de Motril y próximamente también la de Granada. Y, por último, la constitución e inminente puesta en marcha del FORO PERMAMENTE DEL SECTOR ASEGURADOR DE GRANADA, un proyecto pionero para la industria aseguradora granadina cuyo objetivo principal es la puesta en valor del sector seguros en la provincia granadina.