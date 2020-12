Los Reyes Magos visitarán en Maracena a los menores de 9 años en sus domicilios el 5 de enero

Este año los niños menores de 9 años de Maracena recibirán la visita de los Reyes Magos para incentivar su ilusión y devolverles la magia de la Navidad, ya que este año no podrán disfrutar de la cabalgata habitual. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Maracena que ha diseñado un dispositivo especial con 130 voluntarios que seguirán un protocolo antiCOVID estricto, en el que Sus Majestades y los pajes que les acompañarán se harán pruebas PCR el 5 de enero y las visitas serán en todo momento controladas. Se realizarán por turnos y en grupos reducidos, no durarán más de 15 minutos por domicilio, y no pasarán del pasillo de la vivienda.

Para inscribirse el Consistorio ha creado una web https://reyes2021.maracena.es/ y a habilitado el teléfono 958 41 29 24, que tiene como horario de 9:00 horas a 14:00 de lunes a viernes, y de 17:00 a 20:00 de lunes a jueves. Las solicitudes también se podrán hacer presencialmente en la Ludoteca en los mismos horarios. Igualmente todas las personas, sin límite de edad, que tengan algún tipo de discapacidad intelectual así como los niños de hasta 12 años que convivan con menores de 9 también podrán disfrutar de la experiencia en la noche más especial del año para los benjamines de la casa.

“Nuestros niños y niñas merecen que hagamos el máximo esfuerzo en regalarles cuanta felicidad nos sea posible. Y Maracena, que ha progresado tanto en esta última década, va a volver a dar lo mejor de sí misma para que, incluso en estos momentos tan inciertos, pueda hacer sentir a los más pequeños de la casa que siguen siendo el centro de nuestras vidas”, señala Noel López, alcalde de Maracena, quien añade que “los más pequeños pasarán una tarde y una noche que nunca olvidarán.”

En solo una semana se han recibido 500 peticiones de padres y madres, y 120 postulaciones para ser voluntarios, sobrepasando las expectativas de la campaña en tiempo récord.