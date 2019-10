Los tatuajes ya no son para toda la vida. Un estudio revela que hasta un 60% de las personas que se realizan un tatuaje se arrepiente a los cinco años. Eso antes podría plantear un serio problema, pero ya no lo es. El salón de Belleza Beauty Zone, ubicado en la calle Cruz,16, tiene la solución, “tenemos un tratamiento novedoso con láser que no deja ningún tipo de marca”, asegura Marcos Moreno, responsable del establecimiento ubicado en Granada y socio de la marca que tiene otro centro en Getafe (Madrid). “Los tatuajes en tinta negra o a color que tengan como mínimo un año desaparecen en un máximo de diez sesiones, de hecho si hay que dar alguna más la regalo”, explica y garantiza que en la primera sesión ya se ven resultados. El precio varia según el tamaño del dibujo. Los cuidados son básicos una crema antibiótica para después de cada sesión y rosa mosqueta para sanar bien la piel y su pronta recuperación sin dejar marca, apunta Marcos Moreno.

Este es uno de los tratamientos que pueden hacerse en este salón que también realizan depilación láser, limpiezas faciales, eliminación de hongos de las uñas, lifting facial sin cirugía, e incluso, liposonix –liposucciones pero sin cirugía– en las que “con una sesión reducimos una talla y además reafirmamos”. Marcos Moreno comenta que están planteándose realizar nuevas técnicas como el microblading, que consiste en un maquillaje semipermanente realizado pelo a pelo.

Beauty zone lanza una promoción de un 20% de descuento en la primera sesión para quitar tatuajes

El centro de belleza que lleva abierto dos años, recién cumplidos –el 14 de octubre– quiere celebrar este aniversario y como promoción Halloween, indica que realizarán un “20% de descuento en la primera sesión de eliminación de tatuaje o por la compra de un bono de 10 sesiones durante todo el mes de noviembre”. Así que si lo tienes claro y quieres volver a verte la piel limpia de tinta, ahora es una buena ocasión para decir adiós a los tatuajes.