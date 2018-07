Álex Alguacil, el 'gamer' universal de La Zubia

Hay dos tipos de jugadores de videojuegos, los que son de Pro Evolution Soccer -PES- y los que son de Fifa. Incompatibles pero no excluyentes. Un amante de este tipo de ocio electrónico, y de los simuladores de fútbol en particular, se suele decantar por uno de los dos y es muy difícil que cambie de chaqueta. Es similar a hacerse hincha del Madrid siendo del Barcelona o viceversa.

El protagonista de esta épica historia digital no empezó a jugar a la consola desde pequeño, se podría decir que tampoco vino con una PlayStation debajo del brazo al nacer, como la gran mayoría de los niños hoy, pero es uno de los mejores jugadores de Pro Evolution Soccer -PES- del globo y actual subcampeón individual del mundo y campeón internacional por equipos, y, además, es de La Zubia.

Fuimos poco a poco, ganando torneo a torneo, nos lo han puesto muy difícil"

Alejandro Alguacil, también subcampeón europeo de PES, empezó a jugar en la adolescencia a este simulador de fútbol de la factoría Konami, como la mayoría de chicos de su edad. Sus padres querían que se centrara en los estudios y que hiciera deporte, pero a pesar de ello, la madre de Álex le compró a los once años una PlayStation 2 a escondidas de su padre, y desde entonces, Alguacil no se ha separado mucho del mando de la consola, pasando tardes y tardes jugando al Pro Evolution Soccer.

Pero Álex no perdió el tiempo desde que cayó en sus manos una PlayStation y jugó todas la horas que no pudo cuando era pequeño. El gamer, que forma parte del equipo profesional Arctic Gaming, empezó a competir en 2013 y, en 2015, con 17 años, se proclamó campeón nacional. A partir de ahí, ganó el campeonato europeo en 2016 y esta fue la tercera final mundial que disputó, de la cual salió como subcampeón.

Si se le echa un vistazo a la redes sociales de Alejandro Alguacil, se verán fotos de él con auténticas figuras míticas del balompié como Apolo Maldini, el que fuera un baluarte en la defensa del AC Milán, y con Luis Figo, el jugador portugués que pasó del Barcelona al Madrid en un traspaso que generó la ira de muchos culés. Siendo gamer profesional se viaja bastante, de hecho para llegar a la final de ayer en Barcelona, Álex tuvo que pasar por Tokio, Berlín y Buenos Aires. "Me han regalado entradas para la final de la Champions, he viajado a Latinoamérica, a Japón, Nueva York. ¡Yo soy de un pueblecito de Granada!", comentó el jugador profesional de PES.

Alguacil, que estudiaba en la universidad Finanzas y Contabilidad, decidió dejar los estudios para centrarse por completo en su carrera como jugador de videojuegos, aunque destaca que no se considerará profesional hasta el día en el que tenga un sueldo y pueda despreocuparse de los premios.

Convertirse en jugador profesional de videojuegos y vivir de ello no es un camino de rosas. Alguacil lamenta que haya tan pocos torneos en España, una situación en las antípodas de Latinoamérica, donde se celebran torneos cada fin de semana. "Un torneo grande no sirve para atraer participantes. Se tiene que crear una rutina de competiciones", explica el zubiense.

Para lograr el objetivo de ser gamer hace falta jugar mucho y contra rivales de nivel, para lo cual, los torneos son clave para conseguir ese propósito. "Todo lo que he conseguido viene sin apoyo. Hasta hace poco el campeón nacional no recibía un premio económico, solo la participación en el mundial. Además, no hay patrocinadores para todos, faltan torneos presenciales y la prensa española no le da importancia a los deportes electrónicos", señala Alguacil.

El jugador granadino considera que todavía se tiene que normalizar el mundo de los deportes electrónicos, ya que las competiciones no aseguran un salario fijo mensual y hacen a los participantes completamente dependientes de las retribuciones económicas que se obtienen tras ganar un torneo internacional.

Por otro lado, Alguacil se batió en la final individual contra su amigo Ettore y compañero de equipo Broken Silence, con el que se proclamó campeón del mundo en la final internacional de la Liga PES por equipos de tres integrantes. Algo que definió como "brutal, después de tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio, porque desde el inicio tuve que aprender algo de italiano, tampoco teníamos estilos similares de juego, fuimos poco a poco, torneo a torneo ganando, no fue fácil, nos lo han puesto muy difícil".

La final mundial de la Liga PES, un clásico de la mítica empresa japonesa Konami, es el último eslabón de una campaña en la que los participantes se han tenido que ver las caras en Tokio, Berlín y Buenos Aires para ganarse un pase entre los ocho mejores del mundo. La jornada duró todo el día, comenzó a las 10:30 de la mañana para acabar con la final individual hacia las 21:00 y fue emitida en directo por Youtube.