Alfredo Díaz, doblaje y humor 'made in' Granada

España ha conocido a Alfredo Díaz, un artista granadino de doblaje que venía haciendo las delicias de muchos seguidores de su tierra y de otros puntos del país que confían su sonrisa de cada día al humor y a la capacidad para poner voces con arte de este profesional del doblaje y la locución con una extensa carrera de vídeos de todo tipo en sus canales oficiales, lo que le ha valido el reconocimiento en forma de trabajos en la publicidad y otros ámbitos.

Pero no ha sido hasta hace unos días cuando su desternillante doblaje de Los Hermanos Marx sobre el lío de las medidas y las restricciones por la ola de Covid-19 en Andalucía ha corrido como la pólvora convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral en las redes.

El doblador granadino se ha servido del famosísimo e hilarante discurso de la película Una noche en la ópera sobre "la parte contratante" para adaptarlo a los tiempos de coronavirus y a los debates cotidianos que cada día tiene el ciudadano de a pie sobre lo que se puede o no hacer según vayan disponiendo los políticos a cada momento.

En el vídeo de enredo coge el testigo del original para jugar con el embrollo de la limitación a seis personas que puede haber en reuniones familiares en Andalucía. En ese contexto de ámbito familiar, convivientes y unidad familiar recrea el locutor un vídeo que cuenta los retuits por miles.

Pero el logro humorístico de Alfredo Díaz, sobre todo a nivel local viene de lejos. Son ya muchos años los que este granadino lleva cogiendo escenas de películas, series u otro tipo de vídeos para imprimirle su particular humor, ya sea con imitaciones con acento granadino y expresiones de acerbo local o con su particular soniquete de voz cantarín y jugando más con el contenido que con la forma. Algunos personajes como Markos Heredia (Mark Lenders en Oliver y Benji), el Tito Clint (Eastwood y particularmente Harry el Sucio) o la imitación del doblaje español de Rocky Balboa le han valido el reconocimiento de usuarios adeptos a sus vídeos.

"Me dedico al doblaje y la locución profesionalmente, este canal lo he creado para compartir todo tipo de montajes visuales donde predomina el doblaje, humor absurdo, crítico, social, reflexivo...", se define el propio Alfredo Díaz en su página personal en la que recomienda no entrar a su canal a "personas que no sepan captar metáforas, ironías y sarcasmos".

Asimismo, advierte de que él mismo conforma "un equipo" en el que lo mismo ridiculiza a Hitler con un doblaje que se atreve con el gato cósmico Doraemon. Y, por último, señala en su página "subo vídeos de toda clase así me levante por las mañana de buen o mal humor...".