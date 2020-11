La Alhambra vista desde los ojos de Mar Aragón 'enamora' en Ginebra

Hace unos días, se inauguraba en Ginebra la muestra Baja al sur: Al-Ándalus. La única artista granadina seleccionada para participar ha sido Mar Aragón. La creadora motrileña escogió una pintura donde captura la atmósfera de la Alhambra. La exposición, abierta al público hasta el 9 de enero, exhibe las obras de artistas plásticos españoles con la clara intención de realizar un acercamiento entre diferentes culturas, de manera concreta, de la vertiente mediterránea y la árabe.

Los artistas españoles seleccionados tienen una gran trayectoria en el mundo del arte, aportando sus creaciones con diferentes visiones en un encuentro internacional de gran relevancia en el mundo cultural. Junto a la motrileña exponen Pedro Peña, Abraham Benzadón, Ana Pavón, Daniel Garbade, Julián Díaz y Sebastián Navas. La muestra está organizada por VESANIART Art Gallera junto con el Instituto de Cultura Árabe y Mediterránea ICAM de Ginebra.

Aragón en su obra recrea el Al-Ándalus con una pintura de nuestro monumento más internacional, la Alhambra. "Me siento muy orgullosa de formar parte de esta prestigiosa exposición, ya no sólo por el nivel que posee, sino también por los artistas que me acompañan, y porque en estos tiempos tan difíciles que estamos padeciendo todos, para el arte sin duda es todo un triunfo formar parte de una muestra tan especial que une variadas culturas teniendo como vehículo y nexo el arte", subrayó la motrileña.

La pintura creada por Aragón ha calado profundamente en el sentir de los asistentes a la muestra desde la inauguración donde incluso Alain Bittar, director del ICAM e intelectual muy prestigioso en Ginebra, se ha enamorado de su obra, aseguró la artista.

Baja al sur: Al-Ándalus cuenta con una importante aportación de artistas, todos malagueños, a excepción de Mar Aragón, que es la única pintora granadina elegida para participar, "con motivo de esta oportunidad que he acogido con mucha alegría y agradecimiento, he escogido una técnica mixta con carbón líquido y acuarela para recrear la atmósfera que desprende y embruja del monumento nazarí, nuestra querida Alhambra, siempre inspiradora", destacó Aragón.

La muestra de Ginebra cuenta con apoyo de la Embajada Española en Suiza, el Vicerrectorado de Cultura de la UMA y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y tiene un claro objetivo: "acercar el arte contemporáneo español al público suizo, proyectando una reflexión sobre la riqueza del mestizaje cultural en la historia, poniendo de relieve el legado Andalusí en España", señaló Nuria Delgado, directora de VESANIART Art Gallery.

En este punto, cabe recordar que el Al-Ándalus, cuya huella sigue aún vigente, supuso un periodo de luz en la oscuridad del medievo. Un periodo de máximo esplendor en la Península Ibérica y especialmente en Andalucía. Nuestra tierra estuvo a la vanguardia europea en ciencia, filosofía, arquitectura, literatura y música entre otras disciplinas.

De manera paralela, la muestra de arte ha programado dos actos culturales, uno fechado para el 3 de diciembre, a cargo de la historiadora Virginia Luque, que impartirá una conferencia en el ICAM de Ginebra sobre el Legado Andalusí, y otra, el 4 de diciembre con un concierto del grupo granadino CusCús Flamenco en el Teatro Alhambra de Ginebra.