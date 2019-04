"And our twelve points go to..." Lo que en la lengua de Cervantes y de los eurofans quiere decir que "nuestros doce puntos van para...". El momento crucial en cada una de las puntuaciones de Eurovision, un evento internacional en el que Granada tendrá su protagonismo este año de la mano de la Alhambra. Y es que la joya monumental nazarí ha sido elegida por Radio Televisión Española (RTVE) para ser la imagen de España en su turno de votaciones del concurso musical de Eurovisión, que se celebra el próximo 18 de mayo en Tel Aviv (Israel).

Desde el mítico Europe' s Living a Celebration de Rosa en 2002, Granada no 'acudía' al famoso certamen televisivo. Aunque en esta ocasión no será una voz la que ponga el acento granadino sino la Alhambra la que eclipse el momento en el que Nieves Álvarez otorgue las puntuaciones desde España. El imponente recinto monumental frente al Albaicín intentará ser talismán para Miki, el representante nacional con su canción La Venda.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha mostrado "agradecido y satisfecho" después de recibir la noticia este martes por parte de Ministerio Cultura.

Así, el regidor ha detallado que la ciudad será la seña de identidad de España en un evento que ven más de 200 millones de personas en todo el mundo, "una publicidad para nuestra ciudad impagable fruto del esfuerzo que hace el Ayuntamiento para promocionar Granada en destinos europeos e internacionales".

Ha explicado que la ciudad solicitó y presentó una candidatura para ello, "un trabajo que hoy nos han reconocido desde el ministerio y que materializará el próximo 18 de mayo ofreciendo nuestra mejor imagen en toda Europa".

Al respecto, ha destacado que la imagen de Granada estará presente de fondo en el momento de las puntuaciones en el turno de España, "con un impacto en nuestra promoción turística muy importante".

Para concluir, Cuenca ha apuntado que "es un orgullo para esta ciudad ser la imagen que representa a España" y ha reiterado el agradecimiento por la decisión del comité organizador.

Los doce puntos de este año se repartirán entre los diferentes países y las propuestas más llamativas, pero los doce puntos eternos siempre recaerán en la Alhambra, un monumento único, inigualable y a partir de ahora también eurovisivo.