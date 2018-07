El apocalipsis zombi estalla en Montefrío

El género zombi está viviendo una época dorada. La televisión, de la mano de Series como The walking dead, Dead set e In the flesh han impulsado este tipo de contenidos de terror que se inició con la maginífica película El amanecer de los muertos vivientes de George A. Romero.

En esta línea actual de monstruos y de muertos vivientes, el apocalipsis zombi estallará en el municipio de Montefrío el próximo 21 de julio a partir de las 23:00 horas.

El evento comenzará a las 23:00 y acabará a las 6:30 cuando se conocerán los ganadores

La gymkhana teatralizada en la que participarán zombis, está organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Montefrío, pretende promover los eventos de cero drogas y sin consumo de alcohol.

"Se trata de un juego de rol en vivo en el que el tablero serán las calles del municipio, y cuyos participantes deberán ir caracterizados como zombis", explicó el concejal de Juventud montefrieño, David Rubio.

El Apocalipsis zombi arrancará a las 23:00 horas de la noche y los participantes deberán superar una serie de pruebas en distintos puntos del municipio para finalizar en torno a las 6:30 de la mañana, momento en el que se darán a conocer los nombres de los ganadores de la gymkhana.

Durante el evento habrá maquilladores de la organización para caracterizar a aquellos participantes que consigan dejar de ser zombis, y "muchas sorpresas a lo largo de la noche", destacó el edil de Juventud.

Los participantes irán diferenciados y recibirán pulseras con diversos colores, en función de su rol dentro del juego: verde para los supervivientes, rojo para los zombis y amarillo para los miembros de la organización -muertos vivientes, militares, actores, dirección y maquillaje-.

La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, señaló que esta actividad "forma parte de la programación de verano que hemos organizado desde el Consistorio, y que tendrá su punto álgido durante el mes de agosto con más de un centenar de actividades para todos los públicos".

Las entradas para participar en el I Apocalipsis zombi de Montefrío, que Tendrán un coste de 20 euros para los supervivientes, y de 10 para los zombis, podrán adquirirse en la Casa de la Juventud de Montefrío, en el portal de Entradium y reservando en el teléfono 667 957 437.