Un test de botica contra las drogas

Existen desde hace varios años en las farmacias diferentes test para la detección del consumo de drogas. Son similares a las pruebas del embarazo. Solo que en este caso se trata de tiras con reactivos que reaccionan a estupefacientes. Pueden humedecerse con orina o sudor y delatan si la persona ha consumido.

Los perfiles de los compradores -según los testimonios de los farmacéuticos consultados- son básicamente tres: padres preocupados porque sus hijos no estén cayendo en una adicción, adolescentes que quieren asegurarse que no tienen restos de un consumo reciente e incluso deportistas que buscan saber si están limpios de sustancias dopantes.

"No se vende mucho, pero de vez en cuando sí hay personas que vienen a comprarlo. A mí me lo piden mucho madres preocupadas porque sospechan que sus hijos pueden estar consumiendo drogas. Ven que llegan tarde, dejan los estudios y cambian de carácter y tienen miedo de que la causa sea la droga", explicaba un farmacéutico de barrio.

Otros boticarios confirmaban que los progenitores angustiados son uno de los perfiles de los compradores. Pero añadían otro: el de los propios adolescentes. "El test multidroga lo suelen llevar más los padres. En cambio, el de marihuana es más demandado por jóvenes. Quizás se tienen que hacer analíticas y buscan saber si tienen restos del consumo", indicaba la titular de una farmacia del centro.

Incluso otra profesional añadía un tercer perfil: el de algunos deportistas. Bien porque están tomando algún medicamento y quieren asegurarse que están limpios de sustancias dopantes o porque han consumido estupefacientes y evitan ser descubiertos.

Existen diferentes test y distintos precios. Los hay para detectar sólo la marihuana -cuestan 3,85 euros-, los que reaccionan únicamente ante la cocaína -3,35- o los que delatan hasta 10 drogas -28,95-.

Los tests funcionan con la orina o el sudor. Un boticario admitía que en el primer caso es más complicado su uso si se trata de un padre que desea saber, sin que su hijo lo sepa, si está consumiendo drogas. Para estas situaciones, apuntaba que es mejor recurrir a mojar la tira en sudor, ya sea en la piel cuando está dormido o en la ropa después de que haya hecho deporte.

En todo caso, los boticarios coincidían en que no es un producto muy demandado. Una profesional de una farmacia muy concurrida estimaba que apenas vendía media docena al año del test de multidroga, aunque admitía que del de marihuana, que es mucho más barato, habían vendido tres sólo en el pasado mes de abril. También apuntaba que muchos progenitores se avergüenzan tanto de tener que hacer la prueba a sus hijos como de que estos puedan estar consumiendo droga. A eso achacaba que a su botica -que es de paso y no de barrio- lleguen padres a los que no conocen para comprar estos test.